OGLASIO SE BRITANSKI PREMIJER

Starmer: Britanija se neće uvući u širi rat s Iranom. S Donaldom Trumpom imam dobar odnos...

Piše HINA,
Foto: Leon Neal/REUTERS

Starmer je rekao da Britanija "poduzima sve neophodne korake da bi obranila sebe i svoje saveznike i da se neće uvući u širi rat".

Britanski premijer Keir Starmer izjavio je u ponedjeljak da se Britanija neće uvući u širi rat s Iranom, ali će raditi sa saveznicima na "održivom kolektivnom planu" za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, što po njemu neće biti lak zadatak. Američki predsjednik Donald Trump je oštro kritizirao Starmera što isprva nije podržao američko-izraelske napade na Teheran i ovog je vikenda rekao da bi Britanija, Kina, Francuska, Japan i Južna Koreja trebali u regiju poslati ratne brodove radi otvaranja tog prolaza.

Ovo je trenutak kad je iranski projektil pao na Tel Aviv: Eksplozija je zadrmala ulicu...
Starmer je na konferenciji za novinare izjavio da je ponovno otvaranje tjesnaca jedini način da se stabiliziraju energetska tržišta i da sa saveznicima u Europi, u Zaljevu i SAD-u razgovara o planu za sigurnu plovidbu. Dodao je da to ne bi bila misija NATO-a.

TRUMP TRAŽIO, MADRID ODBIO Španjolska neće sudjelovati u vojnoj misiji u Hormuškom tjesnacu: 'To je ilegalni rat...'
Španjolska neće sudjelovati u vojnoj misiji u Hormuškom tjesnacu: 'To je ilegalni rat...'

"Na kraju moramo otvoriti Hormuški tjesnac da bismo osigurali stabilnost na naftnom tržištu. To nije lak zadatak", izjavio je Starmer novinarima.

Oko petine nafte i ukapljenog plina na svijetu prolazi tjesnacem, uskim prolazom između Irana i Omana. Nakon što je Teheran efektivno zatvorio tjesnac cijena nafte skočila je na više od stotinu dolara po barelu.

NOVI VRHOVNI VOĐA IRANA NY Post: Trumpu su kazali da je Mojtaba vjerojatno gay. Ostao je u šoku, pa prasnuo u smijeh
NY Post: Trumpu su kazali da je Mojtaba vjerojatno gay. Ostao je u šoku, pa prasnuo u smijeh

Dodao je da njegova zemlja i saveznici razmatraju koja sredstva mogu zajednički angažirati i da žele da u planu sudjeluje što više zemalja.

Starmer je rekao da je u nedjelju navečer razgovarao s Trumpom o Hormuškom tjesnacu i odbacio ocjene da su odnosi s ključnim britanskim saveznikom narušeni zbog njegova odnosa prema ratu.

Starmer je istaknuo da je s Trumpom razgovarao "na način koji se očekuje između dva saveznika i dvojice čelnika" i da je s američkim predsjednikom u "dobrim odnosima" .

Ovdje pratite situaciju u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu 

NE MISLE SE PREDATI Procurilo tajno pismo Hamasa ajatolahu. Trump i Odbor za mir u ogromnom problemu
Procurilo tajno pismo Hamasa ajatolahu. Trump i Odbor za mir u ogromnom problemu

Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...
SEKS I POVJERENJE

Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...

Slavonca (41) u svijet swinganja uvukao je par iz Baranje. 'Nekad smo se upoznavali po partyjima na raznim lokacijama, u luksuznim hotelima, privatnim vilama. Danas se upoznajemo preko interneta'
Trump razmišlja o slanju vojnika. Cilj je bitan otok
IZ MINUTE U MINUTU

Trump razmišlja o slanju vojnika. Cilj je bitan otok

Pratite događaje američko-izraelskog rata protiv Irana, koji se od 28. veljače proširio diljem Bliskog istoka
VELIKO SRCE ZAGORE 'Da nema Marka ostali bismo gladni. Kruh nam donosi u baš svaki zaseok'
PEKAR IZ SNOVA

VELIKO SRCE ZAGORE 'Da nema Marka ostali bismo gladni. Kruh nam donosi u baš svaki zaseok'

Na cijelom sjeverozapadu Imotske krajine nema ni jedne trgovine. Srećom, pekar Marko svako jutro kombijem kruh raznosi kilometrima daleko, od zaseoka do zaseoka, a ljudi su mu neizmjerno zahvalni

