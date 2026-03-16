Starmer: Britanija se neće uvući u širi rat s Iranom. S Donaldom Trumpom imam dobar odnos...

Britanski premijer Keir Starmer izjavio je u ponedjeljak da se Britanija neće uvući u širi rat s Iranom, ali će raditi sa saveznicima na "održivom kolektivnom planu" za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, što po njemu neće biti lak zadatak. Američki predsjednik Donald Trump je oštro kritizirao Starmera što isprva nije podržao američko-izraelske napade na Teheran i ovog je vikenda rekao da bi Britanija, Kina, Francuska, Japan i Južna Koreja trebali u regiju poslati ratne brodove radi otvaranja tog prolaza.

Ovo je trenutak kad je iranski projektil pao na Tel Aviv: Eksplozija je zadrmala ulicu...

Starmer je na konferenciji za novinare izjavio da je ponovno otvaranje tjesnaca jedini način da se stabiliziraju energetska tržišta i da sa saveznicima u Europi, u Zaljevu i SAD-u razgovara o planu za sigurnu plovidbu. Dodao je da to ne bi bila misija NATO-a.

"Na kraju moramo otvoriti Hormuški tjesnac da bismo osigurali stabilnost na naftnom tržištu. To nije lak zadatak", izjavio je Starmer novinarima.

Oko petine nafte i ukapljenog plina na svijetu prolazi tjesnacem, uskim prolazom između Irana i Omana. Nakon što je Teheran efektivno zatvorio tjesnac cijena nafte skočila je na više od stotinu dolara po barelu.

Starmer je rekao da Britanija "poduzima sve neophodne korake da bi obranila sebe i svoje saveznike i da se neće uvući u širi rat".

Dodao je da njegova zemlja i saveznici razmatraju koja sredstva mogu zajednički angažirati i da žele da u planu sudjeluje što više zemalja.

Starmer je rekao da je u nedjelju navečer razgovarao s Trumpom o Hormuškom tjesnacu i odbacio ocjene da su odnosi s ključnim britanskim saveznikom narušeni zbog njegova odnosa prema ratu.

Starmer je istaknuo da je s Trumpom razgovarao "na način koji se očekuje između dva saveznika i dvojice čelnika" i da je s američkim predsjednikom u "dobrim odnosima" .

Ovdje pratite situaciju u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu