Njemački liječnici pregledali su Navalnog: 'Može ga se prebaciti u Berlin", Rusi: 'Ne ide nikamo'

Tim je zaključio kako se Navalnog može prebaciti u Berlin, što su ranije ponudile njemačke vlasti, jer imaju potrebnu opremu kako bi mu zaštitili život tijekom prijevoza

<p>Skupina njemačkih liječnika pregledala je ruskog oporbenog aktivista <strong>Alekseja Navalnog</strong> koji je u komi u sibirskoj bolnici, rekla je u petak njegova glasnogovornica. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Navalnom zabranjen let u Njemačku</strong></p><p>- Njemački liječnici, stručnjaci za reanimaciju, pregledali su Alekseja Navalnog - objavila je na Twitteru Kira Jarmiš.</p><p>Tim je zaključio kako se Navalnog može prebaciti u Berlin, što su ranije ponudile njemačke vlasti, jer imaju potrebnu opremu kako bi mu zaštitili život tijekom prijevoza, dodala je glasnogovornica. </p><p>Ruski liječnici zasad tvrde da on nije sposoban za prijevoz.</p><p>Supruga Alekseja Navalnog pristala je da se on liječi u bolnici Charite u Berlinu.</p><p>Ona je ranije u petak izravno poslala pismo Kremlju u kojem poziva ruskog predsjednika Vladimira Putina da dopusti prebacivanje Navaljnog na liječenje u Njemačku iz koje je po njega došao zrakoplov hitne pomoći.</p><p>Kremlj je u petak objavio da je odbijanje transfera u inozemstvo "isključivo medicinska odluka“, piše agencija Reuters, dodajući da ruski liječnici "čine sve što je u njihovoj moći da otkriju razlog bolesti pacijenta i da ga izliječe".</p><p>Navalni, žestoki Putinov kritičar, u teškom je stanju otkad je u četvrtak ujutro u gradu Tomsku popio čaj za koji se vjeruje da je bio otrovan.</p><p>Čelnik ruske oporbe se počeo osjećati slabo u avionu za Moskvu, a avion je potom morao prisilno sletjeti u sibirski grad Omsk. </p>