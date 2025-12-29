Njemačkoj nedostaje više od 120.000 vozača kamiona

Njemački špediteri apelirali su na politiku da poduzme mjere kako bi se smanjio nedostatak vozača kamiona, javljaju njemački mediji u ponedjeljak.

„Trenutno nam nedostaje preko 120.000 vozača teretnih vozila a situacija bi se mogla dodatno pogoršati“, rekao je u razgovoru za agenciju Reuters Dirk Engelhardt, glasnogovornik Saveza njemačkih špeditera (BGL).

On je rekao kako godišnje u mirovinu odlazi 30 do 35 tisuća vozača dok se istodobno samo 15 do 20 tisuća novih pojavljuje na tržištu rada.

„Razlika između ponude i potražnje za vozačima će postajati sve veća i veća“, rekao je Engelhardt.

Kaže kako su mnogi špediteri prisiljeni odbijati ponude za prijevoz robe zbog nedostatka vozača koji stoje na raspolaganju.

U Njemačkoj se još uvijek 80 posto robe prevozi cestovnim putem iako već godinama postoje inicijative da se što više transporta robe prebaci za željeznicu.

Engelhardt je u ime Saveza špeditera izrazio bojazan u slučaju proširenja ruske agresije i na druge europske zemlje.

„U tom slučaju bi sva teretna vozila bila prisiljena vratiti se u zemlju porijekla, a već sad je gotovo svaki drugi kamion na njemačkim cestama stranih registracija“, rekao je Engelhardt.

Apelirao je na političare i da olakšaju izdavanje radnih viza vozačima iz zemalja koje nisu članice Europske unije.