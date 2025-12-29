Obavijesti

News

Komentari 0
PRIJEVOZNICI U PROBLEMU

Njemačkoj nedostaje više od 120.000 vozača kamiona

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Njemačkoj nedostaje više od 120.000 vozača kamiona
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Špediteri upozoravaju da svake godine u mirovinu ode do 35 tisuća vozača, a novih je upola manje – traže hitne mjere politike

 Njemački špediteri apelirali su na politiku da poduzme mjere kako bi se smanjio nedostatak vozača kamiona, javljaju njemački mediji u ponedjeljak.

„Trenutno nam nedostaje preko 120.000 vozača teretnih vozila a situacija bi se mogla dodatno pogoršati“, rekao je u razgovoru za agenciju Reuters Dirk Engelhardt, glasnogovornik Saveza njemačkih špeditera (BGL).

A, ČIJI SI TI IGRAČ? ŠKANDAL u Berlinu. Zastupnika AfD-a optužili da je ruski agent: 'Pa on im odaje naše tajne!'
ŠKANDAL u Berlinu. Zastupnika AfD-a optužili da je ruski agent: 'Pa on im odaje naše tajne!'

On je rekao kako godišnje u mirovinu odlazi 30 do 35 tisuća vozača dok se istodobno samo 15 do 20 tisuća novih pojavljuje na tržištu rada.

„Razlika između ponude i potražnje za vozačima će postajati sve veća i veća“, rekao je Engelhardt.

Kaže kako su mnogi špediteri prisiljeni odbijati ponude za prijevoz robe zbog nedostatka vozača koji stoje na raspolaganju.

OLAKŠAVANJE ISTRAGE Njemačka pojačava borbu protiv kriminala na internetu: IP adresu će čuvati tri mjeseca...
Njemačka pojačava borbu protiv kriminala na internetu: IP adresu će čuvati tri mjeseca...

U Njemačkoj se još uvijek 80 posto robe prevozi cestovnim putem iako već godinama postoje inicijative da se što više transporta robe prebaci za željeznicu.

Engelhardt je u ime Saveza špeditera izrazio bojazan u slučaju proširenja ruske agresije i na druge europske zemlje.

UŽAS U GIESSENU FOTO Autom se zabio u busnu stanicu u Njemačkoj, više ljudi ozlijeđeno: 'Nije terorizam'
FOTO Autom se zabio u busnu stanicu u Njemačkoj, više ljudi ozlijeđeno: 'Nije terorizam'

„U tom slučaju bi sva teretna vozila bila prisiljena vratiti se u zemlju porijekla, a već sad je gotovo svaki drugi kamion na njemačkim cestama stranih registracija“, rekao je Engelhardt.

Apelirao je na političare i da olakšaju izdavanje radnih viza vozačima iz zemalja koje nisu članice Europske unije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...
AKO NE ZNATE ŠTO JE BILO

Thompsonu nisu dali da pjeva u pulskoj Areni. On je tužio grad, evo kako je sud onda odlučio...

Nije ovo prvi put da Thompsonov tim prijeti tužbom jer nemaju suglasnost za koncert u prostoru u vlasništvu Grada. Već su jednom prošli tu borbu s Gradom Pulom, i izgubili
Kremlj: 'Ukrajina treba povući svoju vojsku iz Donbasa'
'AKO ŽELE MIR'

Kremlj: 'Ukrajina treba povući svoju vojsku iz Donbasa'

Ruski predsjednik Vladimir Puti i njegov američki kolega Donald Trump su razgovarali u nedjelju uoči Trumpovog sastanka s ukrajinski predsjednikom Volodimirom Zelenskim
FOTO Evo kako izgleda mjesto strašne nesreće u Velikoj Gorici: 'Horor, ništa nije ostalo od auta'
JEDNA OSOBA U BOLNICI

FOTO Evo kako izgleda mjesto strašne nesreće u Velikoj Gorici: 'Horor, ništa nije ostalo od auta'

Prometna nesreća u kojoj je ozlijeđena jedna osoba dogodila se na na križanju Avenije Pape Ivana Pavla II. i državne ceste D31 u ponedjeljak oko 13.15 sati. Dijelovi auta razletjeli su se cestom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025