Nobel za ekonomiju Jokyru, Aghionu i Howittu za teze o pripremi terena za inovacije

Ekonomisti Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt dobitnici su ovogodišnje Nobelove nagrade za ekonomiju „za objašnjenje gospodarskog rasta potaknutog inovacijama“, uz upravljanje sukobima koji izaziva "kreativna destrukcija", objavila je u ponedjeljak Kraljevska švedska akademija znanosti.

Polovina nagrade pripala je ekonomskom povjesničaru Joelu Mokyru s američkog Sveučilištu Northwestern u gradu Evanstonu, savezna država Illinois, „za utvrđivanje preduvjeta za održivi rast kroz tehnološki napredak".

Drugu polovinu podijelit će ekonomisti Philippe Aghion s Collège de France i INSEAD-a u francuskoj prijestolnici i britanske Londonske škole ekonomije i političkih znanosti i Peter Howitt s američkog Sveučilišta Brown u gradu Providenceu na Rhode Islandu „za teoriju održivog rasta kroz kreativnu destrukciju“.

Ovogodišnji laureati iz ekonomskih znanosti objašnjavaju kako inovacije potiču napredak, odnosno kako nova tehnologija može potaknuti održivi rast.

Tehnologija danas brzo napreduje, što znači i brzu izmjenu proizvoda i metoda proizvodnje i izgradnju osnove za održivi gospodarski rast, ali i za bolji životni standard, zdravlje i kvalitetu života ljudi diljem svijeta, stoji u priopćenju.

Stagnacija je ipak u povijesti bila norma i rast se nakon važnih otkrića na kraju uvijek stabilizirao.

Joel Mokyr pokazao je na temelju povijesnih izvora proces u kojem inovacije rađaju nove izume, ponudivši znanstveno objašnjenje.

Važno je i da društvo bude spremno za nove ideje i da omogući promjene, utvrdio je Mokyr.

I Philippe Aghion i Peter Howitt proučavali su mehanizme održivog rasta i konstruirali u članku iz 1992. godine matematički model "kreativne destrukcije".

Novi i bolji proizvodi istiskuju s tržišta stare proizvođače, što znači da je inovacija kreativna jer donosi nešto novo, ali i destruktivna jer izbacuje iz igre kompanije sa zastarjelom tehnologijom.

Ovogodišnji laureati pokazuju kako kreativna destrukcija stvara sukobe kojima treba "konstruktivno upravljati". U suprotnom, inovacije će blokirati etablirane tvrtke i interesne skupine kojima prijeti opasnost da budu dovedene u nepovoljan položaj.

„Rad laureata pokazuje da se gospodarski rast ne može uzimati zdravo za gotovo. Moramo podržavati mehanizme koji su u osnovi kreativne destrukcije kako ne bismo zapali u stagnaciju“, kaže predsjednik Odbora za nagradu za ekonomske znanosti John Hassler.