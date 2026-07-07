Nobelovac John Martinis postao počasni član Matice hrvatske

Dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za 2025. godinu, američki fizičar hrvatskoga podrijetla John M. Martinis, postao je u ponedjeljak počasni član Matice hrvatske (MH), priopćeno je iz te kulturne ustanove. Povelju o počasnom članstvu, koje mu je dodijeljeno za izniman doprinos promicanju Republike Hrvatske u svijetu, uručio mu je predsjednik MH Damir Zorić.

Odluku o dodjeli počasnoga članstva donijela je Glavna skupština Matice hrvatske na sjednici održanoj 9. svibnja u Zagrebu, na prijedlog Odjela za prirodoslovlje i matematiku MH. Zorić je zahvalio Johnu Martinisu na njegovu iznimnom doprinosu razvoju znanosti i suvremenim znanstvenim otkrićima te ga upoznao s bogatom poviješću i današnjim djelovanjem Matice hrvatske.

Izdvojio je zanimljiv podatak iz Matičine arhivske ostavštine, u kojoj se među njezinim povjerenicima iz 19. stoljeća na Visu spominju Ivo Nikin Martinis i Jozo Nikin Martinis. Nobelovcu je ujedno uručio Matičina izdanja na engleskom jeziku: "Tomislav, Croatia’s First King", knjigu Stipe Kutleše "Ruđer Bošković: znanstvenik, književnik, diplomat" te novi broj časopisa "Prirodoslovlje".

John Martinis je zahvalio na primanju izrazivši zadovoljstvo boravkom u Hrvatskoj te je rekao kako mu je velika čast boraviti ovdje jer za njega to predstavlja njegovo kulturno naslijeđe. Dodao je kako je dolaskom želio iskazati zahvalnost jer ga je njegovo obiteljsko okruženje u kojem je odrastao oblikovalo i kao znanstvenika.

Nobelovac John M. Martinis sa suprugom boravi u Hrvatskoj od 4. srpnja u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova, u koordinaciji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske. Tijekom posjeta sudjeluje u nizu aktivnosti, među kojima su predavanja na Institutu Ruđer Bošković i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Osim Zagreba, posjetit će Split, Dubrovnik i otok Vis, iz kojega potječu njegovi obiteljski korijeni.