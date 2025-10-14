Nobilo: 'Mađarska će odlikovati šefa Ustavnog suda? Osjetljivo je, zbog njih će raditi izuzeća'

On je odlikovanje dobio zbog svog znanstvenog rada, on je u tom moodu, ne vidim problem. Mađarska je prijateljska i susjedna, europska država, možemo imati pojedinačne probleme, ali hoćemo li prestati surađivati s Mađarskom jer Hernadija nisu izručili?, prokomentirao je odvjetnik Anto Nobilo za N1 mađarsku odluku kojom će odlikovati novog šefa Ustavnog suda Franu Staničića.

- On je predsjednik Ustavnog suda pa je to osjetljivije, ali to odlikovanje će ga spriječiti da donosi odluku u bilo kojem slučaju u kojem su involvirani interesi mađarske države, morat će se izuzeti, to je više nego i dovoljan razlog da se mora izuzeti u svakom od tih slučajeva, imamo i neku korist od toga - dodao je Nobilo.

Staničić je u ponedjeljak i službeno naslijedio Miroslava Šeparovića na čelu Ustavnog suda, a odlikovanje bi trebao dobiti ovog tjedna.

- To je zbog dugogodišnje znanstvene suradnje Ne vidim što je kontroverzno u nagrađivanju nečijeg znanstvenog rada i postignuća koji su postignuti u znanstvenoj suradnji s kolegama iz osam država. Ja sam uvijek profesor, to je nagrada za moja postignuća u zadnjih pet godina i ne vidim ništa sporno u tome - izjavio je ranije za N1 Staničić.

Nobilo je prokomentirao i situaciju u Ustavnom sudu.

- Način izbora predsjednika Ustavnog suda nije bio najsretniji. Čini mi se da je bilo logičnije i pravno ispravnije da se čekalo da se popuni sastav Ustavnog suda i da onda biraju svog predsjednika, oni suci koji će s njim raditi, a ne oni suci koji su upravo otišli u mirovinu. Postoje i drugi razlozi koji kažu tko zna kada ćemo izabrati tri suca, a moramo izabrati predsjednika. Izbor tri suca je najozbiljnija stvar i to ne zbog osoba koje će to biti nego politika priznaje da oni imaju utjecaj na suce koje oni biraju. Treći sudac je jezičac na vagi i predstavlja većinu, hoće li većinu imati HDZ među sucima ili oporba - smatra odvjetnik.

Kako je rekao, Staničić ga je iznenadio.

- Ugodno me iznenadio novi predsjednik Ustavnog suda za kojeg kažu da je desničar, priznao je da je privatno možda lagano desno, ali da to nema veze s njegovim obavljanjem funkcije i rekao je da nema dvostrukih konotacija pozdrava ZDS. To je vrlo čvrst stav i to ohrabruje. To znači da je ZDS ustaški pozdrav i ništa drugo.

Osim o njemu, govorio je i o Matiasu Zubaku za kojeg je Ukrajina raspisala tjeralicu zbog ugovora o isporuci oružja.

- To je interna tjeralica unutar Ukrajine i nikada nije došla do Interpola te postala europska. Sve je bilo otprilike prije godinu i pol i od tada se ništa nije promijenilo - poručio je.