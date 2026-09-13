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VOZILI IH SUPETRA U SPLIT

Noćna akcija vojnih brodova: Dvoje ozlijeđenih i trudnicu s Brača prevezli su 'Modruljem'

Piše Ivan Hruškovec,
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Noćna akcija vojnih brodova: Dvoje ozlijeđenih i trudnicu s Brača prevezli su 'Modruljem'
Foto: Vatrogasci 193/Facebook
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Tijekom noći brodicama Modrulj HRM-a evakuirana trudnica i dvoje pacijenata, vojna plovila ukupno spašavala 11 ljudi, od rano jutros požar gase i protupožarni zrakoplovi

Zbog velikog požara koji je danima aktivan na otoku Braču, pripadnici Hrvatske ratne mornarice noćas su sudjelovali u evakuaciji stanovništva i hitnom medicinskom prijevozu, te su spašavali trudnicu te dvoje pacijenata, dok su od rano jutros na terenu ponovno angažirane i zračne protupožarne snage.

Na požarištu na Braču od jutros su bila angažirana četiri Canadaira CL-415 i tri Air Tractora AT-802, dok su trenutno na požarištu angažirana tri Canadaira CL-415 i dva Air Tractora AT-802. Tijekom jučerašnjeg dana na požarištu je ukupno bilo angažirano pet Canadaira CL-415, tri Air Tractora AT-802 i jedan helikopter Mi-171Sh, koji je korišten za potrebe izviđanja stanja na požarištu i prijevoza.

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Zbog velikog požara koji se opasno približavao naselju Milna i okolnim područjima, a na temelju zahtjeva Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, obalni ophodni brod OOB-31 Omiš te dvije gumene brodice GB Modrulj tijekom noći pružili su pomoć u evakuaciji i hitnom medicinskom prijevozu stanovništva.

Jedna gumena brodica Modrulj prevezla je trudnicu i dva pacijenta, zajedno s medicinskim timom, iz luke Supetar u Split, a potom je hitni medicinski tim prevezen natrag u Supetar.

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Istodobno su obalni ophodni brod OOB-31 Omiš i druga grumena brodica Modrulj provodili evakuaciju stanovništva. S plaže je evakuirano šest osoba, dok su još dvije osobe prekrcane s plovila Lučke kapetanije te predane civilnim institucijama na evakuacijskoj točki u Milni. Ukupno je tako tijekom noći evakuirano osam civilnih osoba, dok su dodatno tri osobe – trudnica i dva pacijenta – prevezene zbog potrebe za hitnom medicinskom skrbi.

Po izvršenju zadaća sva tri plovila Obalne straže Oružanih snaga RH vratila su se u matičnu luku.

Protupožarne zračne snage i mornaričke snage Hrvatske vojske nastavljaju pružati potporu vatrogascima i drugim službama na terenu u zaštiti stanovništva i suzbijanju požara na otoku Braču.
 

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