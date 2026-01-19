Noćna mora u Zagrebu! Sedam godina iznuđivao izmišljeni dug, tjerao ga da digne kredit...

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) je izvijestila da je 47-godišnjak, prema unaprijed stvorenoj namjeri pribavljanja protupravne imovinske koristi, ozbiljno prijetio 46-godišnjaku da će ozlijediti njega i članove njegove obitelji ukoliko mu on ne preda novac.

Budući da su ozbiljne prijetnje kod oštećenog izazvale osjećaj uznemirenosti i straha za vlastiti život, kao i za živote njemu bliskih osoba uslijed čega je osumnjičenom u više navrata osobno dao novac ili ga uplatio na njegov bankovni račun te mu predao i jedan komad nakita te jedno umjetničko djelo.

PUZ dodaje da je osumnjičeni 2019. došao na adresu stanovanja oštećenog te ga prisilio da sačini vlastoručnu izjavu o dugovanju više tisuća eura prema njemu, što je 46-godišnjak i učinio.

Osumnjičeni je i nakon toga upućivao 46-godišnjaku prijeteće telefonske pozive i poruke, pozivao ga da mu preda ili uplati novac, što je oštećeni u više navrata i učinio.

Kontinuirano povećavajući visinu novčanog iznosa kojeg od njega pretražuje, sumnja se da 47-godišnjak, tijekom jednog od njihovih zajedničkih susreta, pokazao pištolj 46-godišnjaku, a sve kako bi ga zastrašio.

Sredinom siječnja ove godine, nakon što ga je osumnjičeni, koristeći ozbiljne prijetnje, zatražio u više navrata da podigne bankovni kredit na iznos od 20.000 eura kojim bi namirio nepostojeće dugovanje, 46-godišnjak se obratio policiji za pomoć.

Osumnjičeni je potom uhićen te je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće podneseno nadležnom državnom odvjetništvu.

U PUZ-u navode da su policajci na temelju naloga Županijskog suda u Zagrebu pretražili stan osumnjičenog na području Sesveta i pronašli jedan revolver, jedan pištolj i tri puške te više stotina komada streljiva raznih kalibara.

Za pronađeno oružje utvrđeno je da ga osumnjičeni legalno posjeduje koje mu je privremeno oduzeto iz preventivnih razloga do okončanja kaznenog postupka.