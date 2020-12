Sutkinja Općinskog radnog suda u Zagrebu Vesna Horvath u utorak je u nepravomoćnoj presudi dosudila u korist dr. sc. Bore Nogala koji je podigao tužbu nakon što su ga prošle godine smijenili s čela Dječje bolnice Srebrnjak. Sutkinja nije povjerovala dokazima protiv dr. Bore Nogala, niti je povjerovala svjedočanstvima dr. Ane Stavljenić Rukavina koja je sjedila na čelu Upravnog vijeća koje ga je smijenilo. U obrazloženju presude u cijelosti je odbacila argumente za Nogalovu smjenu, kao i razloge da je stvorio financijske gubitke bolnice.

U presudi je poništena odluka Upravnog vijeća da dr. Nogala razriješe s dužnosti ravnatelja te se zabranjuje svako daljnje postupanje/aktivnost vršiteljice dužnosti dr. med. Ivane Đerek Dubravčić. No tu postoji "kvaka". U međuvremenu je spomenuta odstupila s dužnosti i preko javnog natječaja (na koji se prijavio i novinar te urednik Prime Timea Domagoj Zovak jer je imao uvjete za natječaj) izabran je za novog ravnatelja dr.sc.Ivo Dumić-Čule.

POGLEDAJTE VIDEO Smijenjen Boro Nogalo

Kako bilo, sud je naveo da se "određuje privremena mjera vraćanja tužitelja (Nogala) na dužnost ravnatelja tuženika i to tako što se nalaže tuženiku (bolnici Srebrnjak) da najkasnije u roku od tri dana od dostave rješenja suda imenovati dr. Nogala na dužnost privremenog ravnatelja sve pod prijetnjom izricanja novčane kazne od 50 tisuća kuna". Učinak ovog rješenja ima snagu ovrhe, ali presuda je nepravomoćna i protiv nje se može uložiti žalba.

No detalji obrazloženja presude suda, koji se u potpunosti priklonio dr. Nogalu, iznimno su zanimljivi.

U presudi navode na temelju čega je dr. Nogalo smijenjen, pa navode da je u radu prekršio propise i opće akte zdravstvene ustanove... da je zapošljavao bez valjanih odluka Upravnog vijeća pa je tako donijelo odluku 15. ožujka 2012. o zapošljavanju specijaliste pedijatra, ali je 15. svibnja 2013. zaposlen je doktor medicine. Potom da je Upravno vijeće donijelo odluko u zapošljavanju specijalista pedijatra, a zaposlen je specijalist školske medicine, potom da je bolnica 2015. zaposlila specijalista dječje kirurgije bez suglasnosti resornog ministarstva za obavljanje djelatnosti dječje kirurgije, a suglasnost da je bolnica naknadno ishodila...

Sve ove argumente suprotne strane, sud je odbacio.

- Analizirajući odluke o razrješenju ravnatelja Dječje bolnice Srebrnjak sud je u odnosu na prvi razlog za razrješenje - da je prekršio propise i opće akte zdravstvene ustanove i neopravdano nije izvršavao odluke Upravnog vijeća, utvrđeno je da se to ne ne može ispitati jer nije konkretno navedeno koji su to točno propisi i opći akti privrijeđeni od strane tužitelja (dr. Bore Nogala) i koje je to odluke Upravnog vijeća tužitelj nije izvršavao. Razlozi su navedeni paušalno, pa je u pravu tužitelj kada navodi da mu je uskraćeno pravo na pismeno očitovanje jer se na neke navode nije niti mogao očitovati - stoji u obrazloženju presude.

Također, sud je odbacio i drugi razlog smjene, a to je da je dr. Nogalo zapošljavao mimo propisa.

- Upravno vijeće predložilo je da se od Ministarstva zdravstva zatraži odobrenje za zapošljavanje četiri nova djelatnika, i to tri liječnika specijalista pedijatra na neodređeno radno vrijeme i jedan liječnik specijalista radiolog na neodređeno radno vrijeme. Valja istaknuti da, osim što se tuženik nije valjano i konkretno pozvao na svoju Odluku, nije niti obrazložio zašto je utvrđena odluka Upravnog vijeća kada se njome "predlaže, a ne "nalaže" kao i što nije konkretno navedeno u čemu to tužitelj nije postupio po odluci. Notorna je činjenica da u Hrvatskoj kronično nedostaje kadrova liječnika koji ispunjavaju uvjete za primanje u radni odnos, pa sve da je tužitelj zaposlio liječnika druge specijalnosti, nije postupio suprotno Odlici jer ista sadrži preporuku, ne obvezu... Tuženik niti u tijeku postupka ne dokazuje nesavjestan rad, nepoštivanje odluke i kršenje odluka - stoji u obrazloženju.

A onda su se posebno osvrnuli na predsjednicu Upravnog vijeća, dr. Anu Stavljenić Rukavinu.

- Sud nije priklonio vjeru iskazu Ane Stavljeni Rukavine u pogledu razloga za razrješenje tužitelja s mjesta ravnatelja u pogledu velikih financijskih gubitaka, ovršnih postupaka zbog neplaćanja te inzistiranja tužitelj na zapošljavanje specijalizanata pa da je takvo ponašanje poremetilo suradnju između Gradskog ureda za zdravstvo u bolnice te da nisu imali uvid u projekte i natječaje. Naume, svjedokinja je predsjednica UV, a jedan od osnovnih poslova UV je da raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca kao i da nadzire rad Uprave. Iz navedenog razloga sud je u cijelosti poklonio vjeru iskazu tužitelja naročito u pogledi činjenica da je sve zapošljavanje liječnika radio u dogovoru sa svjedokinjom Stavljenić Rukavinom i dogradonačelnicom Vukičević, jer je i životno i logično da u razdoblju u kojem je tužitelj višekratno imenovan ravnateljem tuženika nije bilo primjedbi na njegov rad, a Upravno vijeće je moralo znati, jer je to njihova obveza za pravilno funkcioniranje bolnice - stoji u presudi.

Sud nije povjerovao ni da je dr. Nogalo kriv za financijske gubitke.

- A naročito kada se uzme u obzir cjelokupna situacija u zdravstvu, jer je notorno da je cijeli zdravstveni sustav u gubicima, da se dobavljačima lijekova ne isplaćuju potraživanja, onda je trebalo konkretno ukazati u čemu se sastoji krivnja upravo - stoji u presudi.

Dr. Boro Nogalo ne skriva zadovoljstvo presudom.

- Cijelu godinu tvrdim da je moja smjena protuzakonita i nemoralna. Sve što sam radio u 23 godine bilo je zakonito i u korist djece u koju nitko ne ulaže već 30 godina. Posebno mi je drago što je donesena ove presuda i da sedam inspekcija nisu našli ništa. Smijenjen sam, a sad je na čelu bolnice specijalizant medicine. Nigdje u svijetu specijalizant ne vodi bolnicu, osim na Srebrnjaku. To je nemoralno i neprihvatljivo - govori dr. Nogalo. Inače, njemu je prošli mjesec novi ravnatelj uručio odluku o udaljenju s posla.

- Nakon što sam se zarazio COVID-om u bolnici, drugi dan primio sam tu odluku, ali putem pošte te ju nisam mogao podignuti, a imao sam rok odgovora koji je kraći od moje izolacije. Samo dan nakon što sam završio u izolaciji - ogorčen je dr. Nogalo. Od pravne borbe ne odustaje.

- Htio sam se čak ponuditi volontirati u bolnici jer mi plaća nije važna. Usred pandemije smo, ona će proći, ali neće proći poplava pulmoloških, alergijskih i imunoloških bolesti djece. Mi smo na Srebrnjaku dobili projekt centra za translacijsku medicinu koji je prepoznala EU, ali ja sam s ekipom koja je to stvorila i dobila, maknut. Sramota - kaže dr. Nogalo.

Upita, što znači odluka suda da ga se mora vratiti na mjesto ravnatelja i da prestaje dužnost vršiteljice dužnosti dr. Đerek Dubravčić, iskreno odgovara s "ne znam".

Podsjetimo, dr. Đerek Dubravčić nije više v.d. ravnateljice bolnice nego je već izabran novi ravnatelj. Ovaj nalog suda čini se zakasnio i stvara pravnu zavrzlamu.

- O svemu ću se konzultirati s odvjetnikom. Morat ćemo prvjeriti koji su pravni koraci - rekao je.