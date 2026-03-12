Premijer Jonas Gahr Store upozorio je da bi ograničavanje cijena plina u EU moglo pogoršati energetsku krizu nastalu zbog rata na Bliskom istoku.
Norveški premijer: Europa ne bi smjela ograničiti cijene plina
Europa bi se trebala suzdržati od ograničavanja tržišne cijene prirodnog plina čak i ako troškovi rastu zbog rata na Bliskom istoku, rekao je u četvrtak premijer glavnog dobavljača Norveške Jonas Gahr Stoere. Megavatsat plina s rokom isporuke u travnju stajao je poslijepodne na referentnoj nizozemskoj digitalnoj burzi TTF 51,69 eura i bio je skuplji za 3,4 posto nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine. U odnosu na zatvaranje tržišta 27. veljače, nekoliko sati prije američko-izraelskog napada na Iran, skuplji je za čak 62 posto. Europska unija razmatra mjere kojima bi se zauzdao rast cijena energije, uključujući i ograničenje cijena plina, rekla je u srijedu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ograničavanje cijene možda je primamljivo rješenje, ali bi samo dovelo do još većih problema jer bi potaknuo potražnju u razdoblju smanjene opskrbe, upozorio je u četvrtak norveški premijer.
"To nije rješenje za izazov s kojim se suočavamo", poručio je Stoere na energetskoj konferenciji u Oslu.
Norveška će i dalje biti pouzdan dobavljač energije Europi, naglasio je.
Europa nije ograničila cijene plina u razdoblju njihovog skoka nakon ulaska ruskih vojnika u Ukrajinu 2022. godine i Norveška će i dalje iznositi argumente protiv limita, zaključio je Stoere.
Norveški plin činio je u trećem kvartalu lani čak polovinu uvoza EU-a tog energenta u plinovitom stanju, pokazuju podaci Eurostata. U odnosu na isto razdoblje 2024. norveški udio u uvozu EU-a uvećan je za 10,1 postotni bod dok je ruski smanjen za 8,6 postotnih bodova, na 10 posto, izračunao je Eurostat.
Europska unija obustavila je uvoz ruskog plina cjevovodima, a planira prekinuti i nabavu LNG‑a. Trenutno plin nabavljaju uglavnom iz SAD‑a, Norveške i Katara.
Čak 60 posto LNG-a EU je u trećem tromjesečju 2025. uvezao iz SAD-a. Udio katarskog ukapljenog plina iznosio je pak šest posto, pokazuju podaci europskog statističkog ureda.
Katar proizvodi otprilike petinu svjetskog ukapljenog plina i zauzima drugo mjesto na ljestvici vodećih svjetskih izvoznika, iza SAD-a.
Plinski div QatarEnergy obavijestio je pak prošle srijede kupce o 'višoj sili', što znači da im neće moći isporučiti ukapljeni plin prema ugovorenim uvjetima.
Iran je zbog američko-izraelskih napada preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši prolaz brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom, europskim zemljama i njihovim saveznicima.
Prema izvješću Međunarodne organizacije za energiju (IEA), kroz Hormuški tjesnac prošlo je u 2025. godini više od 110 milijardi prostornih metara LNG-a.
Gotovo 90 posto katarskog i ukapljenog plina iz Ujedinjenih Arapskih Emirata otpremljeno je lani Hormuškim tjesnacem na azijska tržišta, a ostatak u Europu, izračunala je IEA.
Alternativni pravci za dopremu tih količina na tržište ne postoje, dodala je agencija.
