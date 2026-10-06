NOVA ANALIZA Voda u Lici i na otoku Pagu je sigurna za piće

Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije te otoka Paga i Raba zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazali su najnoviji rezultati analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Novo uzorkovanje vode sa slavina provedeno je od 21. do 24. rujna, a ukupno je uzeto 29 uzoraka na mjestima potrošnje u zonama opskrbe Gospić 1, Senj, Tonkovića Vrilo, Mrđenovac, Novalja, Povljana, Pag Sjever, Pag Jug i Rab Primorje.

Posebno su analizirani PFAS spojevi, a ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Do sada je ukupno analizirano 150 uzoraka vode, a rezultati potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode koju građanima distribuira javni isporučitelj. U jednom uzorku sa slavine utvrđena je povišena koncentracija željeza, dok je u drugom pronađena povišena koncentracija aluminija.

HZJZ je dodatno analizirao i uzorke sirove, odnosno neobrađene vode s tri izvorišta - Mrđenovac, Tonkovića Vrilo i Hrmotine. Svi kemijski nalazi, uključujući metale i PFAS spojeve, bili su uredni. U sirovoj vodi utvrđena su uobičajena mikrobiološka odstupanja, što je očekivano za vodu koja još nije obrađena.

Takva se voda ne isporučuje izravno građanima. Prije ulaska u javni vodoopskrbni sustav voda se obrađuje i dezinficira, a analize uzoraka uzetih na slavinama potvrdile su da je nakon obrade mikrobiološki i kemijski ispravna.

Izvanredno uzorkovanje vode provodi se odlukom Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza 2026. godine. HZJZ u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo vodu iz javnog vodoopskrbnog sustava uzorkuje i analizira jednom tjedno, dok se sirova voda iz crpilišta analizira dva puta mjesečno.

Iz HZJZ-a poručuju da će se izvanredno uzorkovanje nastaviti prema dinamici koju je odredilo Stručno povjerenstvo, a rezultati će se objavljivati jednom tjedno.