Nova optužnica u slučaju Uljanik: Četvorica optužena zbog milijunske štete

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je još jednu optužnicu u "slučaju Uljanik", protiv četvorice hrvatskih državljana zbog kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i subvencijske prijevare, kojima je načinjena šteta od nekoliko desetaka milijuna eura. Neslužbeno se doznaje da je riječ o bivšim čelnim ljudima riječkog 3. maja i povezanih tvrtki iz Uljanik grupe.

Nakon što je 2020. zbog gospodarskog kriminala podignuta prva optužnica protiv bivših čelnih ljudi 3. maja i Uljanika, tijekom suđenja, koje je počelo 2023. odlučeno je da se postupak razdvoji i posebno dovrši za kaznena djela iz tri od ukupno sedam točaka optužnice, a oba suđenja još traju.

Ne navodeći o kojim se tvrtkama radi niti imena optuženih, u današnjem priopćenju ŽDO-a se navodi kako se četvericu okrivljenih (1968., 1955., 1966., 1973.) tereti da su od lipnja 2015. do siječnja 2017. u Puli i Rijeci, tijekom restrukturiranja trgovačkog društva iz Rijeke kao poduzetnika u poteškoćama i korisnika državne potpore, postupili u nakani da sredstva državne potpore namijenjena za pokrivanje gubitaka u prijelaznom razdoblju i uplaćena tom društvu, iskoriste protivno svrsi te za trgovačko društvo iz Pule pribave znatnu protupravnu imovinsku korist.

Prvookrivljenik i drugookrivljenik se terete da su dio državne potpore dane trgovačkom društvu na području Rijeke putem ugovora o pozajmicama uplatili trgovačkom društvu iz Pule, dok su trećeokrivljenik i četvrtookrivljenik, kao direktori riječke tvrtke, sklapanjem ugovora o pozajmicama s tvrtkom iz Pule propustili poslove društva voditi s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Optužnicom se prvookrivljenik tereti da je naložio trgovačkom društvu, koje je vodilo zajedničku riznicu za sva društva iz koncerna, da se iz sredstava državne potpore danih na ime pokrivanja gubitaka u prijelaznom razdoblju, putem zajmova obavi plaćanje za korist tvrtke iz Pule, premda je zajedno sa drugookrivljenikom znao kako ta tvrtka posluje s gubitkom i neće moći vratiti posuđena sredstva.

Sklapanjem ugovora o zajmu su sredstva državne potpore, putem ugovora o pozajmicama, koje nikada nisu vraćene, od 9,1 milijun eura iskoristili suprotno njihovoj namjeni, čime su oštetili riječku tvrtku.

Optužnicom se prvookrivljenik i drugookrivljenik terete da su od siječnja 2016. do siječnja 2017., u Puli i Rijeci, tijekom restrukturiranja riječke tvrtke, nakon što je trgovačko društvo iz Pule na račun riječke tvrtke na ime dokapitalizacije s osnove ulaganja u tehnološke investicije, kao i na ime ispunjenja vlastitog doprinosa s osnove komercijalnog kreditiranja, uplatilo novčana sredstva, dio tih sredstava doznačili drugom trgovačkom društvu unutar grupe s pulskog područja.

To su učinili tako da je prvookrivljenik naložio djelatnicima sektora financija društva, koje je vodilo zajedničku riznicu, da se obavi plaćanje za korist drugog trgovačkog društva iz Pule iako je zajedno s drugookrivljenikom bio upoznat i svjestan štetnosti takvih ugovora, kao i da je to društvo u financijskim poteškoćama te neće moći vratiti pozajmljeni novac.

Optužnicom se trećeokrivljenika tereti da je kao odgovorna osoba tvrtke iz Rijeke, sklopio ugovore o pozajmicama sa sestrinskim društvom na temelju kojih su se preusmjeravala namjenska sredstva, iako je bio upoznat da tvrtka posluje s gubitkom i da unatoč danim instrumentima osiguranja postoji znatan stupanj rizika povrata pozajmica.

Na taj način su oštetili riječku tvrtku u korist tvrtke iz Pule za 1,8 milijuna eura s osnove dokapitalizacije, a za 38,5 milijuna eura s osnove komercijalnog kreditiranja.