Nova potpredsjednica Vlade u Saboru 2020.: 'Ova djevojčica iz kolone danas stoji pred vama'

Novi dan donio nam je novo preokrete u rekonstrukciji domaće vlasti. Iako se očekivalo kako će na mjesto potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića doći nestranačka, ali sklona SDSS-u, Snježana Vasiljević, ta pozicija, potvrđeno nam je, ipak 'odlazi' Anji Šimpragi, potpredsjednici Glavnog odbora SDSS-a.

Podržava ju stranka, a ona bi trebala nastaviti politiku izgradnje međunacionalnog razumijevanja. Šimpraga je rođena 1987. u Kninu, a magistrirala je agronomiju na Sveučilištu u Zagrebu. U Sabor je ušla 2020. kao zamjena za Borisa Miloševića.

Iste te godine u Saboru je održala govor o svojem iskustvu iz Oluje, kao djevojčice iz kolone.

- Posljednjih dana svi pričaju o Oluji bez obzira jesu li proživjeli te ratne strahote ili su ih tek promatrali. Svake godine dijete progovori u meni, sjećanje djevojčice iz kolone - rekla je Šimpraga te 2020. godine. U vrijeme Oluje imala je osam godina.

- Svake godine u ovo vrijeme, dijete progovara u meni. Sjećanje jedne djevojčice iz kolone. Tog 4. kolovoza 1995. imala sam točno osam godina. Najednom i nebo je promijenilo boju. Sparina je otežavala disanje, nije slutilo na dobro. S ruksakom za drugi razred osnovne škole bila sam spremna za put, put koji nije imao ime, put koji je vodio tko zna gdje. Od Knina, do Petrovačke ceste, preko Banje Luke, a otuda bez stajanja do Srbije. Kolona je bila duga, zvuk traktora i plač okruživali su nas. Posljednje komadiće kruha podijelila sam s rodbinom, a taj miris me je pratio. Najednom i nebo je promijenilo boju. Nije slutilo na dobro. S ruksakom bila sam spremna na put koji je vodio tko zna gdje - ispričala je te 2020. godine i dodala da su nju i njezinu obitelj htjeli na granici sa Srbijom poslati u Niš. Ona je na to počela plakati, a na granici su ipak popustili i poslali su ih u Beograd.

- Možda su dječje suze presudile - rekla je tad.

U Knin su se vratili 1999. godine.

- Znala sam da su i moji vršnjaci Hrvati s druge strane prošli patnju, strah i morali ići putem gdje nije bio njihov dom. Ali sam znala da će ta ista djece s jedne i druge strane jednom sjesti za isti stol. Danas, 25 godina poslije ova djevojčica iz kolone stoji pred vama. Imam samo jednu želju, gradimo društvo slobode, gradimo zajedničku budućnost - rekla je na kraju svojeg izlaganja u Saboru prije dvije godine.

U Saboru je u međuvremenu obnašala funkcije potpredsjednice Odbora za predstavke i pritužbe (od 31.07.2020.), članice Odbora za poljoprivredu (od 31.07.2020.), članice Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (od 31.07.2020.) i članica Savjeta za robne zalihe iz reda zastupnika (od 16.10.2020.).

Sad odlazi na mjestu potpredsjednice Vlade iz kvote SDSS-a.

Najčitaniji članci