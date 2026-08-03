Nova pravila zbog afričke svinjske kuge: 'Tko se ne prilagodi, ostat će bez svinja...'

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić izjavio je da se afrička svinjska kuga (ASK) proteklog vikenda širila isključivo unutar zona žarišta, nadziranja i ograničenja zaštite i da zasad zahvaća relativno malen broj svinja u usporedbi sa zemljama u okruženju te najavio nove mjere. Na konferenciji za novinare održanoj u Osijeku, Vlajčić je također ocijenio da je u tim žarištima zaražen veliki broj gospodarstava te da se bolest svakodnevno pojavljuje na novim gospodarstvima u tim naseljima.

"Veterinarska struka kaže kako nema smisla čekati da zaraza preuzme i sva preostala gospodarstva u koja nije još došla, dok istodobno postoji veliki rizik da nam se stvore nova žarišta i da jednostavno procuri na druga slobodna područja", kazao je ministar, ustvrdivši da čekanje definitivno ne spašava svinje u tim područjima.

S obzirom na takvu situaciju ministar Vlajčić je donio naredbu o dodatnim mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge na područjima visokog rizika s ciljem zaustavljanja daljnjeg širenja bolesti i zaštite hrvatskog svinjskog fonda, koja stupa na snagu odmah. Riječ je o intervenciji timova veterinarskih inspektora i veterinara, uz logističku potporu Ravnateljstva civilne zaštite i Ministarstva unutarnjih poslova u općinama Draž i Đurđenovac u Osječko-baranjskoj županiji te Zdenci i Crnac u Virovitičko-podravskoj županiji.

"Riječ je o ukupno četristotinjak svinja, prijavljenih na gospodarstvima koja su tamo preostala", rekao je Vlajčić dodajući da se intervenira sada kako se ne bi stvorio bolesti prostor da se dalje proširi i kako se ne bi zarazila sva ostala gospodarstva te time otvorila nova žarišta.

Navodi da je procedura takva da inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja dosljedno provjeravaju stanje na tim gospodarstvima, odnosno tko se uskladio s propisanim biosigurnosnim mjerama. Podsjeća također da će vlasnici imati pravo na potpuno obeštećenje od države na sve one programe za koje su osigurana sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.

Sljedeći korak koji slijedi prema donesenoj naredbi, nakon ove četiri općine, jest obuhvat prstena s nekih 300 najugroženijih gospodarstava koja se nalaze uz postojeća žarišta.

"Na tim gospodarstvima u sljedećim danima će biti pojačani nadzori koje smo najavili, doći će veterinari i veterinarski inspektori, koji će vlasnicima svinja dati konkretne preporuke. Svakom tom gospodarstvu smo i pisanim putem poslali obavijest u kojoj smo ih podsjetili na sve obveze koje im je prošlu jesen veterinar utvrdio kako bi podigli razinu sigurnosti svog gospodarstva", istaknuo je ministar Vlajčić.

Novi rok od 10 dana za usklađivanje s propisima

Smatra da su svinjogojci imali dovoljno vremena uskladiti se s propisanim biosigurnosnim mjerama, no naglašava da im se sada ostavlja novi rok od 10 dana.

"To znači da u tom drugom prstenu na tristotinjak gospodarstava, ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da uvedu zaštitu, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti i tako izbjegnu uklanjanje svinja. Ovo je tim gospodarstvima zadnji poziv s kojim se možemo još suočiti i dati priliku kako ne bi stvorili nova žarišta. Tko ispunjava pravila, nastavlja raditi, tko ima malu nesukladnost, ima još jednu priliku da ju otkloni od 10 dana. Svinje se uklanjaju tek i nakon tog trenutka ako se i dalje ne usklade sa zakonom i biosigurnosti", poručio je Vlajčić.

Navodi također da su veterinari prošle jeseni obavili 20.414 pregleda, da su slane obavijesti i da se zaista stalno izlazi na teren.

"Ako se nakon osam godina edukacija, nakon tri godine upozoravanja, dodatnog roka od 10 dana kojeg sam upravo najavio, ne usklade s pravilima, nažalost, neće nam ostaviti izbora i morat će se pristupiti uklanjanju svinja", upozorio je Vlajčić, navevši da žele eutanazirati i ukloniti što je moguće manji broj svinja.

Prema riječima ministra Vlajčića, veterinarska inspekcija bi u ovome tjednu trebala završiti nadzor, a rok je do 12. kolovoza.

"I nadzor na tih 300 gospodarstava kreće možda i paralelno s ovim, sukladno mogućnostima i broju timova koje budu osigurali, ali najkasnije nakon ovog prvog koraka, drugi korak kreće odmah. I rok od 10 dana je od trenutka kad ih posjeti veterinarski inspektor", zaključio je Vlajčić.