Tri nova žarišta afričke svinjske kuge: Ove godine potvrđeno ukupno 127 slučajeva zaraze!

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je da su 31. srpnja 2026. godine zaprimili tri nova izvješća za tri objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom. Dva su u Osječko-baranjskoj županiji, u naselju Bokšić u općini Đurđenovac i u naselju Lacići u općini Magadenovac, a jedan je u Virovitičko-podravskoj županiji, u naselju Veliki Rastovac u općini Crnac.

U 2026. godini, zaključno s 31. srpnjem, ukupno je potvrđeno 127 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje. Bolest je potvrđena na 70 objekata u Osječko-baranjskoj županiji, i to u naselju Nemetin na području Grada Osijeka, naselju Ivanovo i Krunoslavje na području općine Viljevo, naseljima Šaptinovci, Bokšić Lug, Beljevina, Bokšić i Krčevina na području općine Đurđenovac, naseljima Kućanci, Beničanci i Lacići na području općine Magadenovac, naselju Gajić i Draž na području općine Draž, naselju Lađanska na području Grada Našica, naselju Kućanci Đakovački na području općine Drenje.

Bolest je potvrđena i na 57 objekata u Virovitičko-podravskoj županiji, i to u naseljima Grudnjak, Donje Predrijevo, Zokov Gaj, Kutovi, Slavonske Bare i Zdenci na području općine Zdenci, naseljima Mali Rastovac, Novo Petrovo Polje, Staro Petrovo Polje, Veliki Rastovac, Breštanovci, Suha Mlaka i Crnac na području općine Crnac, naselju Dolci na području Grada Orahovice.

Ukupno je dosad potvrđeno 188 slučajeva afričke svinjske kuge u divljih svinja. Dvije u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 184 u Osječko-baranjskoj županiji, dvije u Virovitičko-podravskoj županiji. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nastavlja provoditi sve propisane mjere kontrole i suzbijanja bolesti u suradnji s Državnim inspektoratom, Hrvatskim veterinarskim institutom, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te svim nadležnim službama.

- Pozivamo sve subjekte koji drže svinje na dosljednu provedbu propisanih mjera biosigurnosti, žurno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru te strogo pridržavanje svih naredbi i preporuka nadležnih tijela kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge - napisali su u iz Ministarstva u priopćenju.