Obavijesti

News

Komentari 0
ŠIRI SE AFRIČKA SVINJSKA KUGA

Tri nova žarišta afričke svinjske kuge: Ove godine potvrđeno ukupno 127 slučajeva zaraze!

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Tri nova žarišta afričke svinjske kuge: Ove godine potvrđeno ukupno 127 slučajeva zaraze!
Odvoz svinja iz Vardarca gdje je zabilježena svinjska kuga | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nastavlja provoditi sve propisane mjere kontrole i suzbijanja bolesti u suradnji s nadležnim službama

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je da su 31. srpnja 2026. godine zaprimili tri nova izvješća za tri objekta s potvrđenom afričkom svinjskom kugom. Dva su u Osječko-baranjskoj županiji, u naselju Bokšić u općini Đurđenovac i u naselju Lacići u općini Magadenovac, a jedan je u Virovitičko-podravskoj županiji, u naselju Veliki Rastovac u općini Crnac.

SUMANUT NAPAD ZBOG KLUPE UŽAS U ĐAKOVU Pretukao dijete s posebnim potrebama, branili ga prijatelji i slučajni prolaznik
UŽAS U ĐAKOVU Pretukao dijete s posebnim potrebama, branili ga prijatelji i slučajni prolaznik

U 2026. godini, zaključno s 31. srpnjem, ukupno je potvrđeno 127 izbijanja afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje. Bolest je potvrđena na 70 objekata u Osječko-baranjskoj županiji, i to u naselju Nemetin na području Grada Osijeka, naselju Ivanovo i Krunoslavje na području općine Viljevo, naseljima Šaptinovci, Bokšić Lug, Beljevina, Bokšić i Krčevina na području općine Đurđenovac, naseljima Kućanci, Beničanci i Lacići na području općine Magadenovac, naselju Gajić i Draž na području općine Draž, naselju Lađanska na području Grada Našica, naselju Kućanci Đakovački na području općine Drenje.

Bolest je potvrđena i na 57 objekata u Virovitičko-podravskoj županiji, i to u naseljima Grudnjak, Donje Predrijevo, Zokov Gaj, Kutovi, Slavonske Bare i Zdenci na području općine Zdenci, naseljima Mali Rastovac, Novo Petrovo Polje, Staro Petrovo Polje, Veliki Rastovac, Breštanovci, Suha Mlaka i Crnac na području općine Crnac, naselju Dolci na području Grada Orahovice.

VODIČ ZA PARTY VIKEND Gdje van za vikend? Donosimo veliki vodič svirki i koncerata...
Gdje van za vikend? Donosimo veliki vodič svirki i koncerata...

Ukupno je dosad potvrđeno 188 slučajeva afričke svinjske kuge u divljih svinja. Dvije u Vukovarsko-srijemskoj županiji, 184 u Osječko-baranjskoj županiji, dvije u Virovitičko-podravskoj županiji. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva nastavlja provoditi sve propisane mjere kontrole i suzbijanja bolesti u suradnji s Državnim inspektoratom, Hrvatskim veterinarskim institutom, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te svim nadležnim službama.

LJEPOTE PODMORJA FOTO Pogledajte sva najbolja mjesta za ronjenje u Hrvatskoj
FOTO Pogledajte sva najbolja mjesta za ronjenje u Hrvatskoj

- Pozivamo sve subjekte koji drže svinje na dosljednu provedbu propisanih mjera biosigurnosti, žurno prijavljivanje svake sumnje na bolest ovlaštenom veterinaru te strogo pridržavanje svih naredbi i preporuka nadležnih tijela kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge - napisali su u iz Ministarstva u priopćenju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO KAOS U CEUTI 24 ljudi poginulo, vojska stigla kako bi odbili navalu tisuća migranata
TISUĆE SE OKUPLJAJU U MAROKU

VIDEO KAOS U CEUTI 24 ljudi poginulo, vojska stigla kako bi odbili navalu tisuća migranata

Povremeno dolazi do sukoba sa snagama sigurnosti, uključujući bacanje kamenja, a u blizini graničnog prijelaza izgorio je autobus. U tom incidentu nije bilo ozlijeđenih.
Fenomen Željka Keruma! Kako je od bagerista u Iraku, šećera došao do milijuna, ali i dugova
USPON I PAD

Fenomen Željka Keruma! Kako je od bagerista u Iraku, šećera došao do milijuna, ali i dugova

Željko Kerum uhićen je u akciji Uskoka. Uz njegovu poduzetničku i političku karijeru veže se niz kontroverzi. Od prvih zarada, dugova do suludih izjava. 'Rupe? Što mislite kako je meni u Ferrariju'
VIDEO Teška nesreća na A1: Prekinut promet prema moru, sletio helikopter kraj Zdenčine
STRADALI MOTORISTI

VIDEO Teška nesreća na A1: Prekinut promet prema moru, sletio helikopter kraj Zdenčine

Kako se doznaje došlo je do pada motocikla s dvoje ljudi, jednoj osobi se pruža pomoć zbog čega je stigao i helikopter kojim se prevozi u bolnicu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026