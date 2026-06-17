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NEMA MIRA U SABORU

Nova prepucavanja na relaciji HDZ-Možemo! 'Branitelji su za vas mit i karcinom društva'

Piše HINA,
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Nova prepucavanja na relaciji HDZ-Možemo! 'Branitelji su za vas mit i karcinom društva'
Zagreb: Sabor o novom guverneru Hrvatske narodne banke | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zastupnik HDZ-a Marin Piletić  ocijenio je prijedlog Možemo! "jednim od najpodlijih, najprijetvornijih" koji je stigao u Sabor.

Saborski HDZ  prozvao je u srijedu na konferenciji  za novinare u Hrvatskom saboru stranku Možemo! da svojim prijedlogom izmjena  Zakona o hrvatskim braniteljima unosi podjelu među branitelje, na što su odmah reagirali iz Možemo! da HDZ iznosi seriju najružnijih kleveta, difamacija i laži.

"Možemo! samo želi podjelu među hrvatskim braniteljima", rekao je HDZ-ov Ante Deur, podsjetivši na izjave iz Možemo! da su branitelji mit, da su sigurnosni problem, da su karcinom hrvatskog društva, da nisu usustavljeni i da je to problem za hrvatski proračun.

"Kao hrvatskog branitelja me jako zabrinulo što iz Možemo!, kada su krenuli s inicijativom, nisu došli u Ministarstvo hrvatskih branitelja ni u HZMO gdje se nalaze svi podaci i da svi zajedno vidimo. Na Odboru za ratne veterane iznijeli su nepotpune i netočne podatke, pune floskula i neistina”, dodao je i istaknuo kako Vlada i Ministarstvo hrvatskih branitelja već od 2017. godine rade na ispravljanju nepravdi prema  braniteljima.

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Deur je također kritizirao odnos Grada Zagreba prema braniteljskoj populaciji, tvrdeći da gradska vlast nedovoljno financijski podupire braniteljske udruge"za razliku od udruga bliskih njihovoj stranci",

Zastupnik HDZ-a Marin Piletić  ocijenio je prijedlog Možemo! "jednim od najpodlijih, najprijetvornijih" koji je stigao u Sabor. 

Prema njegovim riječima, predloženo povećanje polaznog faktora s 1,0 na 1,2 ne bi donijelo veliko povećanje mirovina hrvatskih branitelja umirovljenih po Zakonu o mirovinskom osiguranje. Zabravili su  da gotovo 90 posto korisnika tih mirovina zbog manjih prosječnih plaća tijekom svog mirovinskog staža, odnosno, njih oko 60 posto ne bi dobilo ni centa,  upozorava Piletić.

„Hrvatskim braniteljima mora biti jasno da ovo nije ispravljanje nikakvih nepravdi u njihovim mirovinskim pravima nego stvaranje nove konfuzne situacije”, poručio je.

Na prozivke HDZ-ovaca odmah su reagirali iz Možemo!.

„Prijedlog je dobar i ja bih ga podržao kada ne bih znao od koga dolazi, to je rekao Josip Đakić, predsjednik saborskog Odbora za ratne veterane nakon našeg uvodnog izlaganja”, kazao je u izjavi za novinare Damir Bakić (Možemo!). Osvrnuo se i na Piletićeve tvrdnje da je to jedan od najpodlijih zakona, kazavši da je intencija bila da se mirovine onih branitelja koji su nakon Domovinskog rata nastavili raditi i otišli u mirovinu iz rada povećaju.

Bakić je ustvrdio da HDZ „iznosi seriju najružnijih kleveta, difamacija i otvorenih laži”, odbacujući tvrdnje da prijedlog stvara podjele među braniteljima. Naglasio je da se predloženim izmjenama nikome ne bi smanjivala postojeća prava, nego bi se poboljšao materijalni položaj jedne skupine branitelja.

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Također je osporio HDZ-ove tvrdnje o odnosu Zagreba prema braniteljima, navodeći da je Grad ove godine za braniteljske programe osigurao više od milijun eura, što je, kako je rekao, tri puta više u odnosu na 2021. godinu.

Bakić je kazao  da je ključna izmjena da se polazni faktor za sve korisnike digne s 1,0 na 1,20 s intencijom da se bruto mirovine dignu za 20 posto, priznavši da je u jednom od članaka koji se odnosi na najniže mirovine omaškom ostao broj 1,0 , no da će se to popraviti tijekom saborske procedure.

HDZ i  Možemo! razmijenili su optužbe uoči saborske rasprave o prijedlogu izmjena Zakona o hrvatskim braniteljima.

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