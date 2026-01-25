Obavijesti

Muškarac poginuo u nesreći kod Knina: To je već četvrta smrt na hrvatskim cestama danas...

Muškarac poginuo u nesreći kod Knina: To je već četvrta smrt na hrvatskim cestama danas...
Ove nedjelje više je smrtno stradalih na hrvatskim cestama. Rano ujutro na A6 je poginuo jedan čovjek, a teške nesreće u kojima su osobe poginule dogodile su se u blizini Metkovića i Čakovca

Jedan je muškarac smrtno stradao u prometnoj nesreći kod mjesta Pađene u blizini Knina u nedjelju oko 15.20 sati. Prema prvim informacijama, u nesreći je sudjelovao jedan auto, a na mjesto događaja odmah su došle sve žurne službe, piše šibensko-kninska policija.

Od 15.50 sati promet se na navedenoj dionici ceste odvija uz privremenu regulaciju radi obavljanja očevida. O događaju su izvijestili zamjenika Županijskog državnog odvjetnika u Šibeniku.

Na mjestu događaja slijedi očevid. Ove nedjelje više je poginulih na hrvatskim cestama. 

Teška prometna nesreća dogodila se rano jutros na autocesti A6 Rijeka - Zagreb. Kako javlja PU primorsko-goranska u tunelu Hrasten, u blizini čvorišta Oštrovica, u sudaru je poginuo jedan čovjek. Od zadobivenih ozljeda jedna je osoba preminula na mjestu događaja, a druga osoba je s ozljedama hitno prevezena vozilom Hitne medicinske pomoći na HMT Sušak radi pružanja daljnje liječničke pomoći.

Muškarac (59) poginuo je u teškoj prometnoj nesreći na cesti između naselja Mačkovec i Slemenice, nedaleko Čakovca. Prema informacijama međimurske policije, vozač auta čakovečkih registracija se nije kretao sredinom obilježene prometne trake, zbog čega je u blagom desnom zavoju vozilom sletio ulijevo izvan kolnika u odvodni cestovni jarak. Tom prilikom automobil je udario u betonski propusni most, nakon čega se prevrnuo na krov. Na mjesto nesreće izašli su djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, no unatoč brzoj intervenciji, mogli su samo konstatirati smrt vozača.

Jutros se na izlazu iz Metkovića, u smjeru doline Neretve, dogodila velika tragedija. Policija je oko 9:30 zaprimila dojavu o vozilu koje pluta u koritu rijeke Neretve u Krvavcu. Na mjesto događaja odmah su izašle sve žurne službe - policija, vatrogasci i HGSS.

Vozilo su izvukli iz rijeke, a u njemu je pronađeno tijelo 63-godišnjeg muškarca.

