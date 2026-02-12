Nova tragedija u Čačku: Nakon Eme (4), na rutinskoj operaciji krajnika umro muškarac (38)

U Općoj bolnici u srpskom Čačku jutros je preminuo 38-godišnjak nakon komplikacija poslije operacije krajnika, piše Nova.rs.

Da tragedija bude i veća, prije tjedan dana je u istoj bolnici nakon identične operacije preminula 4-godišnja djevojčica Ema. Nakon njezine smrti ravnatelj bolnice je dao ostavku, a sada će stići i inspekcija.

38-godišnjak se samostalno javio na kirurški zahvat zbog problema s disanjem. Svjestan je bio rizika samog zahvata.

Upravljanje spornim odjelom u bolnici preuzeli su liječnici UKC-a Srbija i UKC-a Kragujevac. Uz to, ministar zdravstva izdao je nalog o uvođenju privremenih mjera u OB Čačak.