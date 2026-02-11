Obavijesti

ISTRAGA U TIJEKU

Tragedija u Čačku! Djevojčica (4) umrla nakon operacije krajnika, ravnatelj dao ostavku

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Pixabay

Ministarstvo zdravstva naložilo je izvanredni stručni nadzor kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualna odgovornost

Admiral

Direktor Opće bolnice u Čačku podnio je ostavku nakon što je četverogodišnja djevojčica preminula uslijed komplikacija nakon operacije krajnika. 

Ostavka je uslijedila nakon što je slučaj izazvao veliku pozornost javnosti i zabrinutost građana.

Djevojčica je operirana u čačanskoj bolnici, a zbog pogoršanja zdravstvenog stanja nakon zahvata prebačena je u Beograd, gdje je preminula. 

Ministarstvo zdravstva naložilo je izvanredni stručni nadzor kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualna odgovornost.

Istraga je u tijeku.

