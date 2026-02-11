Ministarstvo zdravstva naložilo je izvanredni stručni nadzor kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualna odgovornost
ISTRAGA U TIJEKU
Tragedija u Čačku! Djevojčica (4) umrla nakon operacije krajnika, ravnatelj dao ostavku
Čitanje članka: < 1 min
Direktor Opće bolnice u Čačku podnio je ostavku nakon što je četverogodišnja djevojčica preminula uslijed komplikacija nakon operacije krajnika.
Ostavka je uslijedila nakon što je slučaj izazvao veliku pozornost javnosti i zabrinutost građana.
Djevojčica je operirana u čačanskoj bolnici, a zbog pogoršanja zdravstvenog stanja nakon zahvata prebačena je u Beograd, gdje je preminula.
Ministarstvo zdravstva naložilo je izvanredni stručni nadzor kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualna odgovornost.
Istraga je u tijeku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku