Tragedija u Čačku! Djevojčica (4) umrla nakon operacije krajnika, ravnatelj dao ostavku

Direktor Opće bolnice u Čačku podnio je ostavku nakon što je četverogodišnja djevojčica preminula uslijed komplikacija nakon operacije krajnika.

Ostavka je uslijedila nakon što je slučaj izazvao veliku pozornost javnosti i zabrinutost građana.

Djevojčica je operirana u čačanskoj bolnici, a zbog pogoršanja zdravstvenog stanja nakon zahvata prebačena je u Beograd, gdje je preminula.

Ministarstvo zdravstva naložilo je izvanredni stručni nadzor kako bi se utvrdile sve okolnosti i eventualna odgovornost.

Istraga je u tijeku.