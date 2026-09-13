Nova uzdanica HDZ-a i glavni inspektor stižu iz Plenkovićeve četvrti: 'To je dužnosnički kvart'

Mama, pravnica, ravnateljica. Tim redoslijedom se na društvenim mrežama predstavlja nova HDZ-ova uzdanica koja će od sljedećeg tjedna biti i saborska zastupnica. Radi se o Mariji Vrhovski (43) koja je i predsjednica zagrebačke organizacije HDZ-a Črnomerec. Vrhovski ističe i privremeni mandat ravnateljice Ureda općih poslova Vlade i Sabora, nakon što je na toj funkciji ranije već odradila mandat.

Vrhovski će u Saboru zamijeniti HDZ-ovu Danijelu Blažanović koja je mijenjala optuženog bivšeg ministra Vilja Beroša. Blažanović odlazi za državnu tajnicu u Ministarstvo demografije. Vrhovski se u političkoj karijeri istakla kritikom zagrebačke vlasti na čelu s Tomislavom Tomaševićem, ali na razini četvrti. Upozoravala je na neodvoženje otpada, nesanirane ulice, prometne znakove koje je prekrilo granje, a ponajviše u borbi za stanovnike ispred čijih kuća se izlijevaju fekalne vode. Stupanje na saborsku pozornicu je velika stepenica u karijeri, a neki u HDZ-u čak pričaju da bi nakon skupljanja saborskog iskustva, premijer Andrej Plenković vidi i kao materijal za ministricu. Rado ističe da je majka i četvero djece.

Črnomerec je i organizacija kojoj pripada Plenković, a kroz njegovih 10 godina na čelu HDZ-a i Vlade je dala mnogobrojne dužnosnike.

I novi Glavni državni inspektor kojeg je Vlada napokon imenovala prošli tjedan dolazi iz iste gradske organizacije! Tonči Glavinić je Splićanin, ali je preseljenjem u Zagreb po mjestu boravka upravo član HDZ-a Črnomerec. Ova dva kadrovska napredovanja s Črnomerca su samo posljednja u nizu. HDZ-ovci su nam već ranije govorili da se tamo neki žele učlaniti čak i ako su iz drugog dijela grada, po principu "tko je bliže vatri taj se i bolje grije". A premijer je ta vatra koja grije i odlučuje o političkom napredovanju.

Mi vam to zovemo dužnosnički kvart – kroz smijeh nam je jednom rekao HDZ-ovac koji nije imao sreću da je s Črnomerca.

Zaista je dugi niz bivših i sadašnjih dužnosnika iz tog Plenkovićeva kvarta koji je još prije 80 godina bio zapadni rub grada s rampom na kojoj se naplaćivao ulaz "u grad". Aktualni potpredsjednik Sabora, vitez, liječnik i akademik Željko Reiner je u blizini okretišta. Tomislav Sokol je bio također bio jedna od mladih uzdanica Plenkovića koji je prvo napredovao u Sabor, a zatim kao zamjena otišao u Europski parlament i pao u nemilost Plenkovića zbog kritika izbora predsjednice zajednice žena HDZ-a Zagreb. Ivan Matijević je bio predsjednik odbora Črnomerec, a onda je prvo prije godinu i pol dobio funkciju državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede koji vodi koalicijski partner DP, a prije manje od godinu dana je Matijević izabran i za čelnika cijelog zagrebačkog HDZ-a uz Plenkovićevu potporu. Istoj organizaciji pripada i predsjednik uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak Hrvoje Čuvalo, bivši ministar i saborski zastupnik Marko Pavić, bivši predsjednik HDZ-ovih utemeljitelja Mario Kapulica, bivši šef Ureda za stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek, ravnatelj Državnog arhiva Dinko Čutura...