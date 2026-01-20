Nova željeznička tragedija u Španjolskoj: Strojovođa mrtav, 20 ozlijeđenih kod Barcelone

Španjolsku je pogodila nova željeznička tragedija. U gradu Gelide, blizini Barcelone u utorak je iskočio prigradski vlak, nakon što se potporni zid srušio izravno na tračnice. U nesreći je poginuo strojovođa, a ozlijeđeno je najmanje 20 putnika, javlja SkyNews.

Prema podacima hitnih službi, strojovođa je poginuo, 20 osoba je ozlijeđeno, od kojih su četiri u kritičnom stanju.Na mjesto nesreće odmah su upućene brojne ekipe hitne pomoći, vatrogasci i policija, a promet na toj dionici željeznice je obustavljen.

Španjolski željeznički operater ADIF rekao je da se zaštitna stijena vjerojatno urušila zbog obilnih kiša diljem sjeveroistočne španjolske regije Katalonije ovog tjedna.

Jedanaest kola hitne pomoći nalazi se na mjestu događaja u Gelidi pružajući pomoć ozlijeđenima, priopćile su hitne službe.

Lokalna vatrogasna služba izjavila je da je na mjesto događaja poslano 35 ekipa koje su morale spasiti jednog putnika zarobljenog u vlaku.

Mnoga obalna područja na istoku i sjeverozapadu Španjolske su u stanju visoke pripravnosti zbog vremenskih uvjeta. Također je bilo snježnih oluja u španjolskim Pirinejima i oluja duž obale Menorke, uzrokujući valove visoke nekoliko metara.

Ova nesreća dodatno je uznemirila javnost jer se dogodila samo dva dana nakon stravičnog sudara vlakova u Andaluziji, u kojem su poginule 42 osobe, a deseci su ozlijeđeni.

Podsjetimo, još uvijek se 39 ozlijeđenih putnika nalazi u bolnici, od čega njih 13 na odjelu intenzivne skrbi.

Vlak na putu iz Malage prema Madridu vozio je brzinom od 205 kilometara na sat kada su mu zadnja tri vagona iskliznula s pruge i prešla na susjedni kolosijek. U tom trenutku je iz suprotnog pravca naišao drugi vlak iz Madrida pri brzini od 210 kilometara na sat.

Do sudara pored mjesta Adamuz došlo je na ravnom području, a oba vlaka vozila su manje od dopuštenih 250 kilometara na sat. Uzrok nesreće još uvijek je nepoznat.

To je najteža željeznička nesreća u Španjolskoj nakon 2013. godine kada je pored sjevernog grada Santiaga Compostele vlak izletio u zavoju. Tada je poginulo 80 osoba, a 145 ih je bilo ozlijeđeno.