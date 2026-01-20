Obavijesti

News

Komentari 0
JOŠ JEDNA KATASTROFA

Nova željeznička tragedija u Španjolskoj: Strojovođa mrtav, 20 ozlijeđenih kod Barcelone

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Nova željeznička tragedija u Španjolskoj: Strojovođa mrtav, 20 ozlijeđenih kod Barcelone
Foto: Ana Beltran

Prigradski vlak iskočio je iz tračnica nakon urušavanja potpornog zida, četvero ozlijeđenih bori se za život, a nesreća dolazi samo dva dana nakon katastrofe na jugu zemlje

Admiral

Španjolsku je pogodila nova željeznička tragedija. U gradu Gelide, blizini Barcelone u utorak je iskočio prigradski vlak, nakon što se potporni zid srušio izravno na tračnice. U nesreći je poginuo strojovođa, a ozlijeđeno je najmanje 20 putnika, javlja SkyNews.

Prema podacima hitnih službi, strojovođa je poginuo, 20 osoba je ozlijeđeno, od kojih su četiri u kritičnom stanju.Na mjesto nesreće odmah su upućene brojne ekipe hitne pomoći, vatrogasci i policija, a promet na toj dionici željeznice je obustavljen.

41 POGINUO Španjolska: Sabotaža nije uzrok sudara vlakova, istraga u tijeku
Španjolska: Sabotaža nije uzrok sudara vlakova, istraga u tijeku

Španjolski željeznički operater ADIF rekao je da se zaštitna stijena vjerojatno urušila zbog obilnih kiša diljem sjeveroistočne španjolske regije Katalonije ovog tjedna.

Jedanaest kola hitne pomoći nalazi se na mjestu događaja u Gelidi pružajući pomoć ozlijeđenima, priopćile su hitne službe.

Lokalna vatrogasna služba izjavila je da je na mjesto događaja poslano 35 ekipa koje su morale spasiti jednog putnika zarobljenog u vlaku.

rade na uklanjanju vagona U Španjolskoj još 39 ljudi je u bolnici nakon sudara vlakova: 'Čekićima smo razbili prozore...'
U Španjolskoj još 39 ljudi je u bolnici nakon sudara vlakova: 'Čekićima smo razbili prozore...'

Mnoga obalna područja na istoku i sjeverozapadu Španjolske su u stanju visoke pripravnosti zbog vremenskih uvjeta. Također je bilo snježnih oluja u španjolskim Pirinejima i oluja duž obale Menorke, uzrokujući valove visoke nekoliko metara.

Ova nesreća dodatno je uznemirila javnost jer se dogodila samo dva dana nakon stravičnog sudara vlakova u Andaluziji, u kojem su poginule 42 osobe, a deseci su ozlijeđeni.

ŽELJEZNIČKA NESREĆA Uzrok tragedije u Španjolskoj i dalje nepoznat: Najmanje 40 poginulih, ozlijeđeno je 122
Uzrok tragedije u Španjolskoj i dalje nepoznat: Najmanje 40 poginulih, ozlijeđeno je 122

Podsjetimo, još uvijek se 39 ozlijeđenih putnika nalazi u bolnici, od čega njih 13 na odjelu intenzivne skrbi.

Vlak na putu iz Malage prema Madridu vozio je brzinom od 205 kilometara na sat kada su mu zadnja tri vagona iskliznula s pruge i prešla na susjedni kolosijek. U tom trenutku je iz suprotnog pravca naišao drugi vlak iz Madrida pri brzini od 210 kilometara na sat.

NAJMANJE 39 MRTVIH Trodnevna žalost u Španjolskoj nakon tragedije. Ne znaju uzrok nesreće: 'Svi se to pitamo...'
Trodnevna žalost u Španjolskoj nakon tragedije. Ne znaju uzrok nesreće: 'Svi se to pitamo...'

Do sudara pored mjesta Adamuz došlo je na ravnom području, a oba vlaka vozila su manje od dopuštenih 250 kilometara na sat. Uzrok nesreće još uvijek je nepoznat.

To je najteža željeznička nesreća u Španjolskoj nakon 2013. godine kada je pored sjevernog grada Santiaga Compostele vlak izletio u zavoju. Tada je poginulo 80 osoba, a 145 ih je bilo ozlijeđeno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje
SLUČAJ POTRESAO AMERIKU

'Zaveži mi ženu i siluj je. Ona to voli'... Namamio ga je u BDSM fantaziju. Onda ih je ubio oboje

Brendan Banfield (40), agent porezne uprave u Virginiji i brazilska kućna pomoćnica Juliana Peres Magalhães (25) izveli su morbidan plan kako bi se riješili njegove supruge. Ubili su i muškarca kojeg su namamili
Sutkinja u presudi majci koja je utopila svoje dijete u Savi: 'Jesu li svi poduzeli sve što su mogli?'
DOBILA 15 GODINA ZATVORA

Sutkinja u presudi majci koja je utopila svoje dijete u Savi: 'Jesu li svi poduzeli sve što su mogli?'

Majka koja je utopila svoje autistično dijete dobila je 15 godina zatvora i obavezno psihijatrijsko liječenje. Sudu je rekla da ne postoji gora kazna od patnje, boli i krivnje od gubitka djeteta, ali i boli koju je nanijela obitelji
Trump: 'Saznat ćete koliko sam spreman ići daleko za Grenland'
PRATITE NA 24SATA

Trump: 'Saznat ćete koliko sam spreman ići daleko za Grenland'

Trump ne odustaje od Grenlanda i spominje i vojnu invaziju. Danska je poslala vojsku koja će sudjelovati u vježbi Arctic Endurance. Kako bi umirili ratobornu Ameriku, Kopenhagen je predložio stalnu NATO misiju na arktičkom otoku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026