Španjolska: Sabotaža nije uzrok sudara vlakova, istraga u tijeku

Španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska isključio je sabotažu kao uzrok sudara brzih vlakova na jugu Španjolske gdje je u nedjelju navečer poginula najmanje 41 osoba.

"Mogućnost sabotaže nikada nije razmatrana, nego su u svakom trenutku i pod svim okolnostima navedeni tehnički problemi vezani uz željeznički promet", izjavio je Fernando Grande-Marlaska na konferenciji za novinare nakon sastanka vlade u Madridu.

Dodao je da su "otvorene sve pretpostavke".

U Španjolskoj je u utorak počela trodnevna žalost, a radnici na španjolskim željeznicama održali su minutu šutnje u počast stradalima. Još uvijek se 39 ozlijeđenih putnika nalazi u bolnici, od čega njih 13 na odjelu intenzivne skrbi.

Vlak na putu iz Malage prema Madridu vozio je brzinom od 205 kilometara na sat kada su mu zadnja tri vagona iskliznula s pruge i prešla na susjedni kolosijek. U tom trenutku je iz suprotnog pravca naišao drugi vlak iz Madrida pri brzini od 210 kilometara na sat.

Do sudara pored mjesta Adamuz došlo je na ravnom području, a oba vlaka vozila su manje od dopuštenih 250 kilometara na sat.

"Bit će potrebno u laboratoriju analizirati tračnice s mjesta gdje je počelo iskakanje vagona", rekao je Grande-Marlaska. "A i pregledati donji dio tog vlaka", dodao je ministar.

Kralj Felipe VI. i kraljica Letizia, koji su dan ranije boravili u Ateni, doputovali su na mjesto nesreće kako bi izrazili podršku obiteljima žrtava i preživjelima.

"Došli smo iz prve ruke vidjeti što je napravljeno i što tek predstoji napraviti", izjavio je kralj okupljenim novinarima i dodao da su razgovarali sa službama za hitne intervencije.

Obišli su područje gdje se još uvijek nalaze ostaci dvaju vlakova i gdje se nastavlja potraga za još tijela.

Regionalna vlada Andaluzije izvijestila je da je među olupinama jednog od vlakova pronađeno jutros još jedno tijelo, čime je broj poginulih porastao na 41.

Ministar prometa Óscar Puente nagovijestio je u utorak da bi konačni broj poginulih mogao nalikovati broju prijavljenih nestalih osoba, 43.

Rekao je da je riječ o "kompleksnoj i čudnoj nesreći". "Istraga je u početnoj fazi", izjavio je za nacionalni radio RNE.

Na objavljenim fotografijama vidi se pruga na kojoj nedostaje jedan manji bočni dio, a Puente je rekao da tehničari trebaju ustanoviti je li to oštećenje uzrok ili posljedica sudara.

Do sudara je došlo 20 sekundi nakon što su vagoni prvog vlaka prešli na suprotnu prugu, pa se zaštitni automatski sustav koji bi zaustavio vlakove nije stigao aktivirati.