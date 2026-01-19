Obavijesti

News

NAJMANJE 39 MRTVIH

Trodnevna žalost u Španjolskoj nakon tragedije. Ne znaju uzrok nesreće: 'Svi se to pitamo...'

Piše HINA,
Trodnevna žalost u Španjolskoj nakon tragedije. Ne znaju uzrok nesreće: 'Svi se to pitamo...'
Foto: Susana Vera

"Pitamo se svi što se dogodilo i kako je moglo doći do ovoga", rekao je španjolski premijer Sanchez. "Uvjeren sam da će nam stručnjaci dati odgovor. Uvjeren sam da ćemo saznati uzrok".

Španjolski premijer Pedro Sanchez posjetio je u ponedjeljak mjesto željezničke nesreće u kojoj je poginulo najmanje 39 osoba, a 152 su ozlijeđene, te je proglasio trodnevnu žalost u zemlji. "Ovo je bolan dan za Španjolsku", izjavio je Sanchez u obraćanju medijima u mjestu Adamuzu, na jugu zemlje.

Na ulazu u to mjesto, gdje živi 4.000 stanovnika, u nedjelju u 19.40 sati došlo je do sudara dvaju vlakova iz suprotnih smjerova.

Brzom vlaku koji je išao iz Malage prema Madridu odvojili su se zadnji vagoni i prešli na kolosijeku u suprotnu prugu, a na njih je naletio brzi vlak iz smjera Madrida.

Sanchez, koji je zbog toga otkazao sudjelovanje na gospodarskom forumu u švicarskom Davosu, izrazio je sućut obiteljima stradalih. Od ponoći će u Španjolskoj biti trodnevna žalost.

Two high-speed trains derail in Spain
Foto: SUSANA VERA/REUTERS

"Ova tragedija zahtijeva zajedništvo", napomenuo je Sanchez, čija se zemlja prije godinu dana suočavala i sa smrtonosnim bujicama u pokrajini Valenciji.

Španjolska ima najdužu mrežu željeznica nakon Kine, a ovo je prva nesreća brzih vlakova. U njoj je poginulo najmanje 39 osoba, a vlasti strahuju da bi broj mogao porasti u nadolazećim satima jer su još 152 osobe ozlijeđene, među kojima neke teško.

"Pitamo se svi što se dogodilo i kako je moglo doći do ovoga", rekao je Sanchez. "Uvjeren sam da će nam stručnjaci dati odgovor. Uvjeren sam da ćemo saznati uzrok".

Među stradalima nema hrvatskih državljana, prema posljednjim podacima španjolskog ministarstva vanjskih poslova i hrvatskog veleposlanstva. 

Ovo je najteža željeznička nesreća u Španjolskoj nakon 2013. godine kada je pored sjevernog grada Santiaga Compostele vlak izletio u zavoju. Tada je poginulo 80 osoba, a 145 ih je bilo ozlijeđeno.

Foto: Susana Vera

Predsjednik Renfea, kompanije koja upravlja španjolskim željeznicama, rekao je da je prerano za reći što je uzrokovalo nesreću u Andaluziji.

"Ljudska pogreška je praktički isključena. Ako vozač napravi grešku, sustav je sam ispravlja. Nemojmo nagađati, pričekajmo istragu", izjavio je predsjednik Alvaro Fernandez Heredia.

Rekao je da uzrok nije niti pretjerana brzina.

"Brzina oba vlaka bila je ispod maksimalno dopuštene", objasnio je. Jedan vlak je išao 205 kilometara na sat, a drugi 210, a u slučaju prekomjerne brzine sistem automatski usporava vlakove.

Nesreća se dogodila na ravnici, gdje nema zavoja.

Deadly high-speed train crash in Spain
Foto: GUARDIA CIVIL/REUTERS

"Uzrok je u nekoj drugoj stvari. U pokretnom materijalu ili infrastrukturi", izjavio je šef Renfea.

Napomenuo je da je ovo "jedan od najtežih trenutaka u njegovom životu".  "Nisam spavao, pregledavamo sve što bi moglo uputiti na ono što se dogodilo", izjavio je Fernandez Heredia.

Sindikat je prije pet mjeseci, temeljem upozorenja vlakovođa, upozorio da je na nekim dijelovima pruge u Španjolskoj potrebno smanjiti dopuštenu brzinu zbog nedovoljnog održavanja infrastrukture.

Joan Carles Salmeron, direktor tehničkog centra Terminus CET sa sjedištem u Barceloni, rekao je međutim da se to nije odnosilo na dio gdje se dogodila nesreća.

"U tom dijelu nisu bile zabilježene nikakve nepravilnosti ili oštećenja", rekao je za javnu televiziju TVE.

Na pruzi se nalaze istražitelji koji pregledavaju prugu i vagone.

Operateri željeznica Renfe i Adif otkazali su u ponedjeljak promet vlakova između Madrida i gradova u Andaluziji - Cordobe, Seville, Malage, Granade, Huelve i Algecirasa. Mjeru bi mogli produžiti na dodatne dane. 

Stanovnica Seville, Anabel, od sinoć je u Madridu nakon što je otkazan vlak kojim se namjeravala vratiti doma.

"Gledamo autobuse, avione, automobile, ali cijene su odletjele u nebo", rekla je za TVE.

S ljudima koji putuju u Malagu, a kojima je također otkazan vlak, unajmila je automobil kako bi se mogla vratiti doma.

"Jako je skupo, koriste ovu situaciju", požalila se.

Deadly high-speed train crash in Spain
Foto: GUARDIA CIVIL/REUTERS

U Sevilli je slična situacija. Na autobusnom kolodvoru je gužva, s obzirom da vlakovi ne voze.

"Velika je navala. Svi žele putovati pod svaku cijenu", rekla je Hini prodavačica karata na tamošnjem kolodvoru u kratkom telefonskom razgovoru.

Jandroković izrazio sućut

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković izrazio je u ponedjeljak sućut predsjednici Zastupničkog doma španjolskog parlamenta Francini Armengol Socias zbog željezničke nesreće na jugu Španjolske u kojoj je život izgubilo 39 osoba. 

“S velikom tugom primio sam šokantnu vijest o jučerašnjem tragičnom sudaru vlakova na jugu Španjolske u kojem su izgubljeni brojni životi, a mnogi su teško ozlijeđeni", poručio je kolegici Jandroković u priopćenju.

"U ovom iznimno zahtjevnom trenutku za Vašu zemlju, uime Hrvatskoga sabora i osobno, izražavam iskrenu sućut svima koji su u jučerašnjoj teškoj nesreći izgubili svoje voljene. Naše misli i molitve su s njima dok se nose s posljedicama ovog uistinu zlosretnog događaja. Ujedno, koristim priliku svim ranjenima poželjeti brz oporavak i što skoriji povratak svojim obiteljima.“

U jednoj od težih željezničkih nesreća u povijesti Španjolske, brzi je vlak s 317 putnika iz Málage za Madrid iskočio iz tračnica pri brzini od oko 200 kilometara na sat. Vlasti istražuju uzrok nesreće, a premijer Pedro Sanchez proglasio je trodnevnu žalost u zemlji.

Ovdje pratite sve oko nesreće iz minute u minutu

