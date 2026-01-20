Obavijesti

rade na uklanjanju vagona

U Španjolskoj još 39 ljudi je u bolnici nakon sudara vlakova: 'Čekićima smo razbili prozore...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
U Španjolskoj još 39 ljudi je u bolnici nakon sudara vlakova: 'Čekićima smo razbili prozore...'
Foto: Susana Vera

Na objavljenim fotografijama se vidi pruga na kojoj nedostaje manji bočni dio, no ministar je rekao da tehničari tek trebaju utvrditi je li to oštećenje uzrok ili posljedica sudara

U Španjolskoj je još uvijek 39 osoba u bolnici nakon smrtonosnog sudara dvaju brzih vlakova koji je u nedjelju odnio 41 život na jugu zemlje, a službe ispred Adamuza, mjesta s 4.000 stanovnika u pokrajini Andaluziji, od jutra rade na uklanjanju uništenih vagona uz prugu. Spasioci su pronašli još jedno tijelo na mjestu nesreće čime je broj poginulih porastao u odnosu na dan ranije.

Liječnici u obližnjem gradu Cordobi još uvijek brinu o 39 ozlijeđenih, od čega je njih 13 na odjelu za intenzivnu skrb.

Najmanje 39 mrtvih u sudaru vlakova u Španjolskoj 02:21
Najmanje 39 mrtvih u sudaru vlakova u Španjolskoj | Video: 24sata/REUTERS

Vlak na putu iz Malage prema Madridu vozio je brzinom od 205 kilometara na sat kada su mu zadnja tri vagona iskliznula iz tračnica i prešla na susjedni kolosijek. U tom trenutku je iz suprotnog pravca naišao drugi vlak iz Madrida pri brzini od 210 kilometara na sat. Do sudara je došlo na ravnom području, a oba vlaka vozila su manje od dopuštenih 250 kilometara na sat.

"Istraga je u početnoj fazi", izjavio je ministar prometa Oscar Puente u utorak na javnom radiju RNE. "Ovo je kompleksna i čudna nesreća", dodao je.

Na objavljenim fotografijama se vidi pruga na kojoj nedostaje manji bočni dio, no ministar je rekao da tehničari tek trebaju utvrditi je li to oštećenje uzrok ili posljedica sudara.

u vlaku bilo 400 putnika Broj poginulih u sudaru vlakova u Španjolskoj porastao je na 39
Broj poginulih u sudaru vlakova u Španjolskoj porastao je na 39

Istražitelji također analiziraju podvozje vlaka čiji su vagoni iskliznuli.

Juan Montero, profesor koji se bavi regulacijom željeznica na sveučilištu UNED u Madridu, kaže da se trenutno nagađa o uzroku.

"Nije isključeno niti da je uzrok zajednički, da je bila kombinacija oštećenja na pruzi i nečega na podvozju vlaka. No prerano je za zaključke", izjavio je za televiziju TVE.

Kompanija Iryo, vlasnik tog vlaka, priopćila je u ponedjeljak da je vlak proizveden 2022. bio pregledan četiri dana prije nesreće. Ministar prometa je pak rekao da je pruga bila obnovljena, a radovi dovršeni u svibnju.

ŽELJEZNIČKA NESREĆA Andrej Plenković uputio sućut Španjolskoj nakon tragedije
Andrej Plenković uputio sućut Španjolskoj nakon tragedije

Do sudara je došlo 20 sekundi nakon što su vagoni vlaka kompanije Iryo prešli na susjednu prugu, pa se zaštitni automatski sustav koji bi zaustavio vlakove nije stigao aktivirati.

U utorak je počeo prvi od tri dana žalosti u Španjolskoj, a na mjesto nesreće doći će popodne kralj Felipe VI i kraljica Letizia. Jučer su boravili u Ateni od kuda su izrazili sućut obiteljima stradalih.

Ovo je prva nesreća brzih vlakova u Španjolskoj koji voze ondje od 1992. godine. Ujedno je to najteža željeznička nesreća u zemlji od 2013. kada je blizu sjevernog grada Santiago de Compostele izletio vlak u zavoju uslijed čega je poginulo 80 osoba.

ŽELJEZNIČKA NESREĆA Uzrok tragedije u Španjolskoj i dalje nepoznat: Najmanje 40 poginulih, ozlijeđeno je 122
Uzrok tragedije u Španjolskoj i dalje nepoznat: Najmanje 40 poginulih, ozlijeđeno je 122

"Još uvijek mi nije jasno kako se sve dogodilo", rekla je Lola Beltran putnica koja je bila u vlaku koji je dolazio iz Madrida. Vraćala se s državnog ispita za posao pa je umjesto na svoje mjesto u trećem vagonu, sjela pored prijateljica u petom vagonu. To joj je možda spasilo život.

"Pričale smo o ispitu, o životu...a onda je nastao kaos. Čula sam urlike, vidjela uništena sjedala. Čekićima smo razbili prozore i izašli van", ispričala je.

Početna dva vagona tog vlaka iskliznula su s pruge u četiri metra duboku provaliju.

"Vidjela sam da je bilo gore nego sam mislila", rekla je.

