Uzrok tragedije u Španjolskoj i dalje nepoznat: Najmanje 40 poginulih, ozlijeđeno je 122

U Španjolskoj istražuju uzrok željezničke nesreće u kojoj je poginulo najmanje 40 osoba, a još 122 su ozlijeđene, kada je u nedjelju navečer vlak iskliznuo s tračnica i sudario se s vlakom iz drugog smjera.

Komisija za istraživanje željezničkih nesreća (CIAF) proučava moguće uzroke, a istraga bi mogla potrajati danima.

Na jednoj od objavljenih fotografija u ponedjeljak vide se istražitelji Civilne garde uz prugu na kojoj nedostaje manji bočni dio.

"Trenutno se prikupljaju podaci i stoga je ova teorija samo još jedna od mnogih spekulacija", rekao je ministar prometa Oscar Puente za španjolsku javnu televiziju TVE.

"Potrebno je utvrditi je li to puknuće uzrok ili pak posljedica nesreće, budući da je dio infrastrukture oštećen prilikom sudara. To trebaju utvrditi tehničari", dodao je.

Istražitelji analiziraju i dno brzog vlaka kompanije Iryo, čija su zadnja tri vagona iskliznula s pruge kod južnog mjesta Adamuz na putu prema Madridu. Vagoni su prešli preko kolosijeka na suprotnu prugu, a zatim je na njih naletio brzi vlak kompanije Renfe iz pravca Madrida.

Uslijed snažnog udara izletjela su s pruge i početna dva vagona nadirućeg Renfeovog vlaka pri čemu je poginuo vlakovođa.

Prvi vlak je išao 205 kilometara na sat, a drugi 210, što je ispod maksimalne dopuštene brzine na tom dijelu koja iznosi 250 kilometara na sat.

Renfeov predsjednik Alvaro Fernandez Heredia smatra da uzrok nesreće nisu vlakovođa niti brzina.

"Ljudska pogreška je praktički isključena. Ako vlakovođa napravi grešku, sustav je sam ispravlja. To vrijedi i za prekomjernu brzinu", izjavio je Fernandez Heredia.

Do izlijetanja vagona došlo je na ravnom prostoru, a ne u zavoju.

Iryo je priopćio je da je njegov vlak, proizveden 2022., bio pregledan prije četiri dana. Ministar prometa Puente rekao je pak da je pruga bila obnovljena, a radovi na tom konkretnom dijelu okončani u svibnju.

Premijer Pedro Sanchez posjetio je u ponedjeljak popodne mjesto nesreće i proglasio trodnevnu žalost u zemlji.

Ovo je prva nesreća vezana za brze vlakove u Španjolskoj, a ujedno najteža željeznička nesreća nakon 2013. godine kada je pored sjevernog grada Santiaga de Compostele vlak izletio u zavoju. Tada je poginulo 80 osoba, a 145 ih je bilo ozlijeđeno.

Operater španjolskih željeznica Adif priopćio je da je do daljnjeg obustavio promet svih brzih vlakova između Madrida i južne pokrajine Andaluzije.