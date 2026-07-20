FOTO Gužve prema moru već od jutra: Kolone kod Lučkog, bura stvara probleme, kolnici mokri

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski, a u priobalju puše bura, pa se vozačima savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila, priopćeno je u ponedjeljak iz Hrvatskog autokluba (HAK).

Na autocesti A1 je pojačan promet u smjeru mora, vozi se usporeno između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru mora i pojačan je priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora. Iz smjera Buzina kolona je duga oko četiri kilometara, iz smjera Jankomira oko jedan kilometar.

Foto: HAK

Teretno vozilo je u kvaru na autocesti A1 između čvora Rovanjska i čvora Sveti Rok u smjeru Zagreba, promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Zbog kvara još jednog teretnog vozila i na autocesti A11, između čvora Velika Gorica sjever i čvora Velika Gorica jug na kolniku u smjeru Siska, promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h.

Foto: HAK

Zbog vjetra na dionicama Jadranske magistrale između Bakra i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabranjen je promet za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama, kao i na državnoj cesti DC99 čvor Križišće-Križišće te lokalnoj cesti LC58107, Kraljevica-čvor Križišće.

Priljev vozila je pojačan na A3 Bregana-Lipovac (uključujući zagrebačku obilaznicu), u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba.

Zbog jakih pljuskova s grmljavinom, mjestimice će biti povećana opasnost od plavljenja kolnika i odrona, osobito u priobalju i Gorskoj Hrvatskoj. U prijepodnevnim satima, zbog jakih udara bure, na cestama u sjevernoj Dalmaciji moguće su zabrane i ograničenja za pojedine skupine vozila.

Tijekom jutarnjih i poslijepodnevnih sati, usporenije će se voziti na gradskim cestama i obilaznicama, a tijekom cijelog dana očekuje se pojačan promet i na prometnicama između obale i unutrašnjosti, u oba smjera.

Gužve i zastoji mogući su na autocesti A2 na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba, na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb istok, autocesti A1 između čvora Bosiljevo II i naplate Lučko, Istarskom ipsilonu (A8) između čvora i tunela Učka te na državnoj cesti DC1 kod Otrića.

Duža čekanja moguća su u prometu osobnih i teretnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.

U pomorskom prometu ne očekuju se poteškoće.