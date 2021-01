Zgrabio me, stisnuo uza zid i uhvatio za dojku pokušavajući me poljubiti u usta. Cijelo to vrijeme govorio je kao da sam najnormalnije na ispitu, što me dodatno šokiralo. Očito je imao mnogo iskustva u zlostavljanju jer bi samo skrivena kamera mogla dokazati što se događalo u kabinetu...

Priča nam to hrvatska liječnica koju je prije osam godina na postdiplomskom studiju seksualno uznemiravao ugledni profesor i član društva sa zagrebačkoga Kineziološkog fakulteta.

- Sve sam odmah bila prepričala prijateljima i obavijestila svoju voditeljicu katedre, no policiji nisam prijavila jer mi je prijatelj koji je studirao na KIF-u rekao kako svi to znaju, no da taj profesor ima previše utjecaja i u politici i sportu. Rekao je: ‘Nemoj prijavljivati jer ništa nećeš postići’. Poslušala sam ga, no sad, kad su se bivše studentice okuražile, odlučila sam i ja istupiti te sam spremna s drugim zlostavljanim bivšim i sadašnjim studenticama KIF-a prijaviti sve nadležnim tijelima - rekla nam je sugovornica.

Ako ništa drugo, nakon njezinih internih prijava postdiplomci s Medicinskog fakulteta kod tog profesora imali su samo pismene grupne ispite.

Liječnica nam je u detalje opisala sve što se događalo i prije napastovanja.

- Nevoljko se uopće prisjećam toga jer mi se vrati onaj odvratni osjećaj nemoći i srama. Razmišljala sam kasnije kako je uopće obratio pažnju na mene u toj gomili studenata, jer sam u to vrijeme, opterećena ispitima i dokumentacijom, najmanje pazila na to kako izgledam. Pokrivena od glave do pete. Hoću reći, bila sam prilično neugledna iako mi to nije običaj. Dakle, nisam sigurno ‘izazivala’, kako oni koji ne znaju što znači biti napastovan vole komentirati - priča nam liječnica.

'Komentirao je moju sportsku građu'

Dostavila nam je i svoju pismenu “Izjavu o nedoličnom ponašanju profesora”, koju je bila slala voditeljici katedre na matičnom fakultetu. Prvi susret s profesorom “jedan na jedan” imala je krajem 2014. Profesor je kasnio gotovo dva sata, a ona ga je strpljivo čekala pred kabinetom u kojem je bio ispit. Opisala je kako je ispit tekao te da je od početka znala kako neće proći unatoč i točnim odgovorima koje je, kako piše, profesor svrstao u netočne. Kako je doznao odakle dolazi, gdje stanuje, čak joj je predložio i drugi grad za polaganje ispita navodeći da može doći “na ugodan ispit uz kavu ili ručak”.

- Rekla sam mu da sam ispit dugo pripremala, dobro naučila i da mi nije jasno kako sam nespretna ispala na ispitu te mi je bilo neugodno. Profesor je na to rekao da sam simpatična i da se ne brinem, da je sve to normalno. Nekoliko je puta komentirao moju sportsku građu i pitao kojim se sportom bavim, na što sam odgovorila da sam od malih nogu u raznim sportovima. Dok sam se pakirala i spremala na odlazak, profesor je vidio moje radne materijale (bilješke u kojim sam odgovorila na sva pitanja, rukom pisane, prema knjizi). Uzeo je blok s bilješkama, neke stvari prekrižio a neke zaokružio. Nakon toga razmijenili smo brojeve mobitela s obzirom na to da je primijetio moje negodovanje u vezi s odlaskom na ispit u drugi grad te je postavio pitanje koliko ostajem u Zagrebu. Odgovorila sam mu da ostajem još par dana, nakon čega mi je predložio da dođem na ispit prekosutra...- opisivala je liječnica što se odigralo na prvom ispitnom roku, koji čak nije ni zaveden jer je, kaže, profesor to na kraju naveo kao konzultacije te nigdje nema zabilježeno da je prvi put ispit pala.

- Kako je predložio drugi izlazak na ispit za nekoliko dana, pomislila sam da je shvatio da je ipak pretjerao sa svojim stilom ispitivanja te da mi je na ovakav način htio izaći u susret. Prihvatila sam taj termin za ispit jer sam znala da imam dovoljno znanja za ispit s obzirom na to da sam ga pripremala oko tri mjeseca. Na izlasku iz kabineta profesor me srdačno zagrlio, poljubio u oba obraza, rekao da se ne brinem te da će ispit biti ugodan - priča nam naša sugovornica.

Sve je to prepričala i prijateljima, koji su ironično zbijali šale o “ugodnom ispitu”.

- Cjelokupna situacija nije bila ugodna, ali zapravo nisam imala konkretan i realan razlog za zabrinutost te sam sama sebe uvjeravala da umišljam. Prema dogovoru došla sam pred kabinet ponovno na ispit i profesor je opet kasnio. Čekala sam oko 40 minuta te otišla do portirnice fakulteta... Profesor se ubrzo pojavio i pozvao me u kabinet. Ugodno i pristojno smo neformalno popričali, pretpostavljajući da je to radi razbijanja treme pred ispit - nastavlja liječnica.

Ispitivao ju je, kaže, o radnome mjestu, malo o gradu u kojem radi, spomenuo svoje poznanstvo s jednim liječnikom iz toga grada...

- Nakon toga ponovno je komentirao moju sportsku građu i postavljao pitanja o sportovima kojima se bavim. Uslijedila su pitanja s kim živim, imam li dečka, sve uljudno. Postavio mi je jedno pitanje iz teorije i metodike treninga te jedno o krivulji iz mojih materijala. Pitanje je bilo jednostavno i s lakoćom sam odgovorila te ovaj put nije bilo njegovog uplitanja i ‘vozanja’ kroz gradivo kao prethodni put - priča ona, a to je i napisala u internoj prijavi. Kako je nekoliko dana prije toga dugo odgovarala, i sam je napomenuo da je tako već propitao većinu gradiva pa joj je rekao neka sama zapiše pitanja u zapisnik.

- Izvadila sam prijavnicu, indeks i zapisnik te odložila na stol. Tad je profesor ustao, na što sam pomislila da će, kao zadnji put, srdačno me zagrliti da bi mi čestitao na uspješno položenom ispitu. Ali na moje zaprepaštenje, pokušao me nedolično poljubiti (u usta), na što sam se ja refleksno izmakla te me je on pri odmicanju od njega uhvatio za desnu dojku, na što sam ga ja odgurnula i odmaknula se. Bila sam šokirana, to više što je razgovor i dalje tekao uljudno i pristojno - prepričava liječnica neugodne trenutke, koje neće zaboraviti. To što ga je odgurnula, kaže, nije ga uopće omelo. Nastavio je komentirati njezinu sportsku građu tijela govoreći kako se nada da će sportaši k njoj dolaziti na preglede.

- Gurnula sam mu indeks i zapisnik ispita, upisao je ocjenu i potpisao se, izdiktirao mi pitanja koja sam upisala u zapisnik ispita. Razgovor je i dalje bio uljudan, poželio mi je sreću, puno uspjeha uz rukovanje na kraju. Ni sama ne znam zašto sam tako reagirala, kad sam mu pružila ruku. Pokupila sam svoje stvari i velikom brzinom pobjegla iz zgrade fakulteta - priča nam liječnica.

Tražila savjete u policiji

Sve je potom ispričala prijateljima.

- Ranije sam dobila upozorenje od kolege koji je završio kineziologiju u Zagrebu da je profesor čudak i manijak te da se nedolično ponaša prema studenticama KIF-a, na što sam mislila da su to samo priče. Nakon ovog događaja kontaktirala sam spomenutoga kolegu, na što je izjavio da nije iznenađen i da su se događale i gore stvari te da je bilo prigovora i optužbi na račun profesora, ali da od svega nije bilo ništa. Rekao mi je i da je taj profesor bio dekan fakulteta, da je vrlo utjecajan, s jakim vezama, čak i u medijima, te da se zbog toga o njemu nigdje ne piše niti se što može učiniti te je rekao kako ne misli da ću ja išta promijeniti - svjedoči nam liječnica.

Uz to što je kontaktirala svoju profesoricu s katedre, koja je bila vidno šokirana i poduzela mjere da spriječi ubuduće takvo ponašanje kolege, naša sugovornica tražila je i savjete poznanika u policiji.

- Moja kolegica ima brata policajca te sam i od njega zatražila savjet, na što je on preporučio da ga prijavim unatoč tome što nema dokaza i što bi bila samo moja riječ protiv njegove. S obzirom na to da ja više nikad neću doći u kontakt s tim profesorom i imam ocjenu u indeksu, i s obzirom na to da znam kakvo je naše pravosuđe, odlučila sam prvo se obratiti svojoj profesorici, koja će pokušati nešto poduzeti na tom području u suradnji s kolegama na Kineziološkom fakultetu. Razlog pisanja ovog dopisa je što ne želim da se to više ikome dogoditi, niti studenticama kineziologije niti mojim kolegicama, specijalizanticama medicine rada i sporta. Nadam se da će netko zabraniti profesoru ispitivanje studentica kako ne bi doživjele ovakve neugodnosti - zaključila je u svojoj pisanoj izjavi koju je nakon polaganja ispita i konzultacija s prijateljima predala svojoj profesorici na Medicinskom fakultetu.

- Iza svega što sam tad napisala i danas stojim. Vremena su se promijenila i nadam se da će se ovakve stvari na pravi način i sankcionirati. Nakon mene na ispit je trebala moja prijateljica, pa sam učinila sve da ne doživi isto poniženje - dodala je. Najstrašnija joj je bila pomisao na to da ono što se događalo ne može dokazati.

- Zamislite koliko je on prepreden. Sve je napravio kako bih ja, ako i prijavim, ispala luda, da umišljam, a to vam dokazuje i njegovo očitovanje - kaže nam liječnica, koja nam je spomenuto očitovanje i proslijedila.

Hvatanje za dojku opisao kao slučajni kontakt

I doista. Da to čitate a da ne znate o čemu je riječ i da niste čuli drugu stranu, pomislili biste da ga netko pokušava klevetati. Onako kako je opisala zlostavljanja tad još studentica, opisao je i profesor, naravno - izostavljajući detalje poput hvatanja za dojku.

Napisao je kako ispit nije zaveo kao ispit jer je studentica na tom prvom izlasku na ispit pokazala granično znanje te je odlučio to tretirati kao konzultacije.

- Na kraju se kolegica zahvalila na podršci, a ja sam joj u znak ohrabrenja pružio ruku i bez ikakvih negativnih konotacija zaželio uspješno pripremanje predmetnog gradiva u sljedećih nekoliko dana uvjeren da ona kao liječnica ima kapacitete da to i učini. Još jednom želim naglasiti da tijekom ovog ispita nije s moje strane bilo niti jedne neprimjereno izgovorene riječi i niti jedne reakcije s negativnom primisli koja bi bila suprotna etičkom kodeksu ponašanja nastavnika prilikom provođenja ispita - opisao je kako su se pozdravili nakon prvog ispitivanja.

Potvrdio je njezin dio priče o kašnjenju i na drugi dogovoreni ispitni rok te napisao: “Na samom ispitu koji se odvijao u pozitivnoj atmosferi nastojao sam kolegici, uz puno uvažavanje njezine osobnosti, pomoći u razbijanju treme koja je vjerojatno bila prisutna zbog toga što joj je ovaj ispit bio jedan od posljednjih.”

A profesor “hvatanje za dojku” opisuje kao “slučajni kontakt”.

- Zadovoljan što je studentica uspješno apsolvirala ispit, želio sam joj čestitati i u pozitivnom predblagdanskom raspoloženju zaželjeti joj sve najbolje i završetak ovog dijela specijalističke izobrazbe. Nije mi bila namjera niti u kojem slučaju približiti se kolegici na neadekvatan i nedostojan način nego joj samo zaželjeti sve najbolje u prigodi dolazećih blagdana i uspješan rad u području sportske medicine. Kolegica je vjerojatno mislila drugačije pa se odmaknula, te ako je u tome trenutku došlo do slučajnog kontakta, on nije bio planiran i usmjeren protiv kolegice. Ispit je završio u kulturnom i uljudnom tonu kakav je uistinu bio od njegova početka do kraja - opisao je u svom očitovanju prozvani profesor.

'Silovao me svakog utorka'

Ovo je samo jedna od priča stotina žena, majki, studentica i bivših studentica koje su se oslobodile nakon što je glumica Milena Radulović (25) progovorila o seksualnom zlostavljanju koje je doživjela od profesora glume Miroslava Mike Aleksića (68) u Srbiji. Danas na Facebook stranici “Nisi sama” nižu se traumatična iskustva zlostavljanja i maltretiranja, a jedna od polaznica Aleksićeve škole glume za Blic je ispričala koliko joj je mučna bila pomisao na utorak i njegov sat.

- Silovao me skoro svakog utorka i to je trajalo sedam mjeseci. Poslije sati glume sam povraćala, izgubila na kilaži, osušila sam se. Ni dan-danas nisam vratila normalnu kilažu. Počelo je dva tjedna nakon mog 18. rođendana... Nisam povraćala samo poslije njegovih sati, svaki obrok bih povratila - ispričala je jedna od Aleksićevih žrtava.

Franka Perković, dekanica Akademije dramskih umjetnosti (ADU) u Zgrebu, kaže kako su do sada zaprimili 27 prijava za seksualno uznemiravanje i zlostavljanje. Neki od prijavljenih profesora su u mirovini, pa dekanica kaže: “Važno je da policija i DORH preuzmu te slučajeve... Ako oni ne dođu do nas, doći ćemo mi do njih”.

- Sveučilište i uprava oštro osuđuju sve takve pojave i mi štitimo sve one koji osjećaju traumu i okrivljene dok se ne dokaže krivnja - rekao je za N1 rektor Damir Boras, na kojeg se tijekom javljanja “olakšala” ptičica.