Podsjetit \u0107u vas na sve mailove, pozive i sastanke na kojima sam ukazivala koliko izvjesni pojedinac mo\u017eda zato \u0161to je intelektualno podkapacitiran, uskra\u0107en za kulturu profesionalnog opho\u0111enja ili pak obrazovanje - opetovano prelazi granicu i seksualnim aluzijama, lascivnim komentarima duboko zalazi u tudji privatni prostor koji mu ne pripada...

Sjetite se kako ste reagirali...

Svaki poku\u0161aj ugro\u017eene jedinke olako bi svrstali u kategoriju osobnih razmirica, no to je bilo daleko od toga, jer na devijantno pona\u0161anje iste osobe ukazivali su (u \u010dak tri navrata) kolege iz medjunarodnih organizacija, ali reakcija je opet izostala, jer mu\u0161karci na poziciji mo\u0107i ka\u017eu...ma pusti ga, on je takav, on je na\u0161...(na \u017ealost mi na poziciji mo\u0107i nemamo Franku Perkovi\u0107).

Pre\u0161u\u0107ivanjem, okretanjem glave ili pak sa svakim cerekom i sebe svrstavate u red onih koji su dio ove dru\u0161tvene anomalije...

Obratila mi se za pomo\u0107 mlada kolegica, \u0161okirana do\u017eivljenim od iste osobe, kontaktirali smo nadredjene, ali ka\u017eu oni - nemojte sad dizat\u2019 galamu, razgovarat \u0107emo, rije\u0161it \u0107emo to... i naravno ni\u0161ta se nije promijenilo, osim \u0161to je djevojka izmedju ostalog i zbog toga odlu\u010dila sre\u0107u potra\u017eiti u drugom i sretnijem radnom okru\u017eenju....

Je li sad kona\u010dno do\u0161ao \u010das da promjenom pona\u0161anja pru\u017eite nedvosmislenu podr\u0161ku onima kojima neotesanci, prostaci i moralne nakaze poku\u0161avaju naru\u0161iti dostojanstvo na koje svi imamo temeljno pravo?

I ne, ne pi\u0161em zbog sebe jer imam godine, iskustvo i nultu toleranciju za te i takve, ali mnogo je mladih i krhkih du\u0161a koje se bez pravovremene reakcije mogu raspasti poput stakla...\"

