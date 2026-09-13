Novi detalji ilegalnih utrka u Rijeci: 'Dogovarali su se online, izazvali smo revolt kod njih'

Riječka policija oglasila se u nedjelju o ilegalnim utrkama i auto susretima na Krku i riječkom području, navodeći da su od od 7. rujna intenzivno i kontinuirano postupali prema sudionicima, a policijska postupanja provedena su i tijekom protekle noći, 12./13. rujna.

- Okupljanje nije bilo prijavljeno policiji, zbog čega mjesta i vrijeme pojedinih okupljanja, broj sudionika, kao ni njihovi daljnji pravci kretanja nisu bili unaprijed poznati. Sudionici su se premještali na različita područja, zbog čega je policija svoj angažman kontinuirano prilagođavala novim saznanjima i aktualnom stanju na terenu - navode iz policije o utrkama koje su izazvale i žestoke kritike riječke gradonačelnice Ive Rinčić.

Nabrijani automobili, driftanje i suluda vožnja blokiranim ulicama šokirale su mještane.

- Policija je doista pojačano postupala. Upravo sa svojim postupanjem smo izazvali revolt ovih ilegalnih organizatora koji su se online, putem društvenih mreža dogovarali pozicije i gdje će se okupljati i to nije bilo predvidivo - rekao je Hari Brnad, načelnik PU primorsko-goranske, piše Dnevnik.hr.

Zbog svega su imali problem vatrogasci, ali i Hitna pomoć-

- Ono što nam je stvaralo probleme tijekom jučerašnjeg dana i noćas je dolazak do mjesta intervencije. Išli smo lokalnim cestama, nekakvim zaobilaznim pravcima osobito u smjeru Krka i u smjeru Crikvenice - rekla je dr. Slađana Srdoč, pomoćnica ravnateljice za zdravstveno ZZHMP PGŽ.

Utvrđena su 365 prekršaja, 43 vozila su isključena iz prometa, a oštećena su i dva policijska auta. Riječ je bila uglavnom o strancima.

Policija je do sada utvrdila 365 prekršaja, 43 vozila isključena su iz prometa, a oštećena su i dva policijska automobila. Svi zaustavljeni vozači nisu bili pod utjecajem alkohola ni droga i uglavnom je riječ o strancima.

- Poduzet ćemo sve ono što nam je na raspolaganju kada utvrdimo počinitelje određenih prometnih prekršaja i svih protupravnih ponašanja. Pratimo situaciju, analitički razmišljamo, prikupljamo podatke i svaki puta kada budemo došli do kakvog saznanja da će se nešto ponoviti - takav način događaja reagirat ćemo na vrijeme - poručio je Dejan Hriljac, voditelj Službe prometne policije PUPG.



