Novi detalji napada u Zagrebu: Mladić (22) nasrnuo na Indijce iz mržnje, uzeo im novac

Mladiću koji je napao dva indijska radnika na zagrebačkoj Trešnjevci i uzeo im novac i bicikle određen je jednomjesečni istražni zatvor, izvijestilo je tužiteljstvo koje 22-godišnjaka tereti da je nedjela počinio iz mržnje. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu je izvijestilo da su sucu istrage Županijskog suda podnijelo prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv 22-godišnjaka zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, što je sudac istrage prihvatio.

Prethodno je tužiteljstvo ispitalo osumnjičenog te protiv njega pokrenulo istragu zbog dva kaznena djela razbojništva iz mržnje koja je počinio 6. prosinca 2025. u Zagrebu, uslijed netrpeljivosti prema osobama drugog nacionalnog i etničkog podrijetla.

Foto: Screenshot/

Tužiteljstvo je izvijestilo da je s ciljem protupravnog prisvajanja tuđih stvari, u dva navrata u kratkom vremenskom razmaku, prišao žrtvama državljanima Indije, koji su obavljali posao dostave na električnim biciklima, pri čemu ih je fizički napao udarajući ih više puta u predjelu glave te od njih uzeo i za sebe zadržao električne bicikle i određeni novčani iznos.

Mladić za kojega mediji navode da je sin hrvatske pjevačice uhićen je dan nakon napada, a navodno je i ranije prijavljivan zbog niza incidenata.