Novi detalji o ubojici iz Crne Gore: Trojac ubio s dva pištolja, u Rusiji imao velike dugove?

Na strelištu u Danilovgradu ubio je troje zaposlenih, ukrao oružje i automobil, a potom je pronađen mrtav nakon policijske potjere u Herceg Novom. Iza sebe je ostavio brojna pitanja, a u središtu istrage je Mihail Nikolajevič Šabunjin.

Na prvi pogled, život Mihaila Nikolajeviča Šabunjina nije ukazivao da je riječ o čovjeku koji bi mogao izvesti trostruko ubojstvo na način na koji se to dogodilo 31. kolovoza na strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgradu. Ruski državljanin, koji je prema pisanju Kurira radio u trgovini sportske opreme, bavio se sportom, putovao i tijekom boravka u Crnoj Gori izrađivao predmete od drva i tražio posao. Bio je aktivan u planinskom trčanju, skijanju, pješačenju, biciklizmu i surfanju, a volio je i putovanja. Na društvenim mrežama objavljivao je snimke svojih aktivnosti, među ostalim i videozapise nastale dronom. Ništa od toga, međutim, samo po sebi ne objašnjava kako je čovjek koji je izvana djelovao kao avanturist i povremeni radnik uspio izvesti napad koji je šokirao Crnu Goru.

Foto: Policija Crne Gore

Istražitelji sada pokušavaju sastaviti njegovu biografiju i rekonstruirati kretanje tijekom mjeseci koji su prethodili zločinu. Glavno pitanje koje ih muči jest - gdje je i od koga naučio rukovati oružjem kao profesionalac? Upravo je način na koji je Šabunjin izveo zločin otvorio sumnju istražitelja da njegovo iskustvo s vatrenim oružjem možda nije bilo uobičajeno za prosječnog posjetitelja strelišta.

Sumnjiva vještina i specijalna obuka

Prema snimkama nadzornih kamera, Šabunjin je tijekom napada koristio dva pištolja istovremeno, kretao se brzo i reagirao bez vidljivog oklijevanja. Upravo zbog toga provjerava se je li prethodno prošao vojnu, policijsku ili neku drugu specijaliziranu obuku. Za sada, međutim, nema službene potvrde da je bio vojnik, da je prošao specijalnu obuku ili da je sudjelovao u ratnim operacijama. Njegovo rukovanje oružjem, istovremena upotreba dva pištolja, brzina reakcije i način kretanja otvorili su pitanje je li iza njegovog naizgled običnog života postojao dio o kojem se do sada malo znalo.

Posebno su zanimljivi njegovi kontakti s ruskim državljanima, kao i moguće veze s osobama koje su sudjelovale u borbama u Ukrajini. Crnogorske službe zbog toga su zatražile podatke od međunarodnih partnera. Pažnju istražitelja privukla su i njegova česta putovanja. Šabunjin je u Crnu Goru prvi put ušao 7. srpnja 2026. godine, navodno autobusom iz Srbije preko Dobrakova. Samo do 12. srpnja granicu je prešao čak osam puta, putujući između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Armenski portal Sledstvie.info objavio je da je Šabunjin prešao rusku granicu s Abhazijom desetke puta u posljednjih nekoliko godina. Provjerava se jesu li ta putovanja bila slučajna i turistička ili su imala veze s ljudima iz njegovog kruga kontakata.

Krvavi pohod i filmska potjera

Dan prije zločina Šabunjin je proveo na rijeci Zeti s nekoliko mladića. Kada se rastao od njih, ostavio im je broj telefona i otišao s crnim ruksakom. Samo dan kasnije isti ti mladići prepoznali su ga na fotografijama iz vijesti o potrazi za osumnjičenim za trostruko ubojstvo i obavijestili policiju. Šabunjin je tog dana došao na strelište "Češka zbrojevka" u selu Strahinjići, gdje je, prema dosadašnjim informacijama, ubio trojicu zaposlenika - Nemanju Kapora (20), Petra Globarevića (24) i Momira Radonjića (67). Nakon toga ukrao je oružje i streljivo, kao i automobil jedne od žrtava, te pobjegao.

Foto: Instagram

Ključni trag policiji dao je i taksist koji ga je prevezao prema Herceg Novom. Šabunjin mu je kao zalog ostavio putovnicu i telefon, obećavajući da će vožnju platiti kasnije. Vozač je o tome obavijestio policiju. Potraga je trajala do ranih jutarnjih sati, kada je Šabunjin lociran u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom. Tijekom policijske akcije, u kojoj su korišteni i helikopteri, počinio je samoubojstvo. Policija je tijekom očevida pronašla arsenal oružja koje je, kako prve informacije ukazuju, Šabunjin ukrao iz strelišta.

Odgovor na pitanje o motivu mogao bi se nalaziti u dijelu njegove biografije koji istražitelji tek pokušavaju rasvijetliti. Kako je objavila Antena M pozivajući se na izvadak iz Federalne službe sudskih izvršitelja Rusije, Šabunjin je u Rusiji imao najmanje dva duga, ukupno oko 500.000 rubalja, što je otprilike 5.000 eura. Za uvjete u Rusiji, naročito u regijama poput Perma, to predstavlja ozbiljan novac, ekvivalentan višemjesečnoj ili čak godišnjoj prosječnoj plaći. Od čovjeka koji je u Crnoj Gori izrađivao predmete od drva i tražio posao do osumnjičenog koji je za nekoliko minuta izveo trostruko ubojstvo - istražitelji sada pokušavaju pronaći kariku koja nedostaje, provjeravajući njegove telefone, kontakte, financije, putovanja i veze s osobama iz Rusije i regije.

*uz korištenje AI-ja