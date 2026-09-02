Crnogorska policija pronašla je oružje, streljivo i druge predmete kod osumnjičenog za trostruko ubojstvo, a motiv zločina još uvijek ostaje nejasan
FOTO Pogledajte što je sve pronađeno kod trostrukog ubojice u Crnoj Gori
Crnogorska policija pronašla je dva pištolja i više od 230 komada streljiva uz tijelo Rusa Mihaila Nikolajeviča Šabunina (30), osumnjičenog za trostruko ubojstvo u streljani kod Danilovgrada. Oružje i streljivo pronađeni su u šumi iznad Herceg Novog, gdje je Šabunin lociran nakon višesatne policijske potrage. Policija sumnja da je sve odnio iz streljane.
Uz njega su pronađeni i mobitel, tablete te drugi predmeti koji će biti poslani na vještačenje.
Šabunin je u ponedjeljak poslijepodne na streljani "Češka zbrojevka" kod Danilovgrada, prema dosadašnjim informacijama iz istrage, ubio trojicu zaposlenika – Petra Globarevića (24), Nemanju Kapora (20) i Momira Radonjića (67).
Pucao i na policiju pa sebi presudio
Nakon ubojstava pobjegao je prema Herceg Novom. Policija ga je pronašla u šumi iznad naselja Topla i opkolila.
Tijekom pokušaja uhićenja navodno je otvorio vatru na policajce, a zatim pucao sebi u glavu. Nijedan policajac nije ozlijeđen.
Motiv ubojstva zasad nije poznat.
Istražitelji analiziraju njegove mobitele i kontakte te pokušavaju rekonstruirati njegovo kretanje i život u danima prije zločina.
Prema snimkama nadzornih kamera, Šabunin je neposredno prije napada zatražio dva pištolja i otišao pucati na mete. Nakon nekoliko hitaca navodno se okrenuo prema instruktoru i zapucao.
Policija sumnja da je nakon ubojstava uzeo ključeve, ušao u prostor sa streljivom i odnio dio oružja i više od 230 metaka.
Crna Gora je zbog tragedije proglasila dva dana žalosti, a početak školske godine u Danilovgradu odgođen je za 3. rujna.
Istraga se nastavlja, a policija i tužiteljstvo pokušavaju otkriti što je prethodilo krvavom napadu.
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