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NAKON KRVAVOG POHODA

FOTO Pogledajte što je sve pronađeno kod trostrukog ubojice u Crnoj Gori

Piše Ivan Jukić,
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FOTO Pogledajte što je sve pronađeno kod trostrukog ubojice u Crnoj Gori
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Foto: crnogorska policija
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Crnogorska policija pronašla je oružje, streljivo i druge predmete kod osumnjičenog za trostruko ubojstvo, a motiv zločina još uvijek ostaje nejasan

Crnogorska policija pronašla je dva pištolja i više od 230 komada streljiva uz tijelo Rusa Mihaila Nikolajeviča Šabunina (30), osumnjičenog za trostruko ubojstvo u streljani kod Danilovgrada. Oružje i streljivo pronađeni su u šumi iznad Herceg Novog, gdje je Šabunin lociran nakon višesatne policijske potrage. Policija sumnja da je sve odnio iz streljane.

Uz njega su pronađeni i mobitel, tablete te drugi predmeti koji će biti poslani na vještačenje.

Foto: crnogorska policija

Šabunin je u ponedjeljak poslijepodne na streljani "Češka zbrojevka" kod Danilovgrada, prema dosadašnjim informacijama iz istrage, ubio trojicu zaposlenika – Petra Globarevića (24), Nemanju Kapora (20) i Momira Radonjića (67).

Pucao i na policiju pa sebi presudio

Nakon ubojstava pobjegao je prema Herceg Novom. Policija ga je pronašla u šumi iznad naselja Topla i opkolila.

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Tijekom pokušaja uhićenja navodno je otvorio vatru na policajce, a zatim pucao sebi u glavu. Nijedan policajac nije ozlijeđen.

Foto: crnogorska policija

Motiv ubojstva zasad nije poznat.

Istražitelji analiziraju njegove mobitele i kontakte te pokušavaju rekonstruirati njegovo kretanje i život u danima prije zločina.

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Prema snimkama nadzornih kamera, Šabunin je neposredno prije napada zatražio dva pištolja i otišao pucati na mete. Nakon nekoliko hitaca navodno se okrenuo prema instruktoru i zapucao.

Foto: crnogorska policija

Policija sumnja da je nakon ubojstava uzeo ključeve, ušao u prostor sa streljivom i odnio dio oružja i više od 230 metaka.

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Crna Gora je zbog tragedije proglasila dva dana žalosti, a početak školske godine u Danilovgradu odgođen je za 3. rujna.

Istraga se nastavlja, a policija i tužiteljstvo pokušavaju otkriti što je prethodilo krvavom napadu.

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