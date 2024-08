Novi dom stiže za deset obitelji na Baniji: 'Nakon 4 godine sam izgubio vjeru, ali kuća je tu...'

Ugodan, prirodni miris svježe narezanog drva osjeti se već na deset metara od nove kuće u koju će uskoro useliti bračni par Kukoleča iz Majskih Poljana kraj Gline. Lica Mare (66) i Branka (76) doslovno sjaje. Mara je bila nešto optimističnija, ali Branko je, kaže, već izgubio svaku nadu da će ovako nešto doživjeti. Zagrljen stajati pred novom kućom u koju samo što nisu uselili nakon kalvarije koju prolaze baš kao i svi Banijci od prosinca 2020. godine. Žalost za njihovom dvokatnicom od 270 četvornih metara, koja se nakon potresa doslovno pretvorila u prašinu, nikada neće posve nestati. Ali sada se barem imaju čemu nadati, vesele kako će i pod stare dane moći ponovo okrenuti novu stranicu. Ući u svoj dom.

- Priznajem, nisam više imao nikakve vjere. Ipak su prošle tri godine i više. Pomirio sam se da ćemo ovako do kraja života. A opet, nismo htjeli puno ni žaliti se jer mi smo si ipak sklepali kakav takav smještaj, a ima onih kojima je bilo puno gore nego nama. Nažalost, nekima još uvijek i je daleko gore. Ljudi još čekaju na svoje kuće - kaže Branko. Razočaran je u državnu obnovu.

- Znate kako to ide. Oni lupe temelje pa ih nema šest mjeseci. Pa dignu zidove pa ih opet nema nekoliko mjeseci. Nagledali smo se toga po Baniji jako puno. To je sve usporeno i nikakvo, doista nisam to htio. A onda smo se odlučili na samoobnovu i nismo pogriješili - kaže Branko.

Nakon potresa živjeli u autu

Nakon potresa, on i supruga su si od nadstrešnice sa stare kuće dali napraviti oveću limenku koja je imala nešto veći komfor od onih kakve su ljudi dobivali u danima i mjesecima nakon potresa. Prije toga su, naravno, spavali u autu. Snalazili su se kako mogu.Kukolečima definitivno nije bilo lako. Pozvali su nas u svoju limenku u kojoj po cijele dane radi klima. Inače se, kažu, ne bi moglo živjeti unutra. Vrućine su nesnosne, a u limenci bez klime još veće. Montirali su si i peć na drva za koju kažu da zimi savršeno grije.

- Unuk bi mi znao reći: “Deda, daj ugasi centralno, prevruće je ovdje” - smiju se Branko i Mara. Život u novoj kući od 70 četvornih metara, svakako će biti puno ugodniji. Mara nas vodi u obilazak i već zna što će biti u kojoj prostoriji.

- Tamo će biti dnevni, ovdje spavaća soba, a malo dalje kupatilo. Evo, i unuci će imati svoju sobu. To me posebno veseli - kaže Mara. Useliti bi trebali za mjesec dana kao i još deset obitelji koje žive u krugu od 10 kilometara od Mare i Branka. Svi oni su se odlučili na samoobnovu. Pomogla im je glinska dogradonačelnica Branka Bakšić Mitić.

- Sve je počelo kada mi se javila jedna stradalnica iz Petrinje. Rekla mi je da postoji neka inovativna tehnika kojom se gradi škola u Gorama u Petrinji i da to moram doći vidjeti. Otišla sam i ostala zatečena. Bila je to škola na kat, sva u drvu. Fantazija. Ono najluđe je to što su je složili u 10 dana, a onda su nastavili sa završnim radovima. Ima toplinsku izolaciju, protupožarna je i ne gori nego sagorijeva ako se zapali, ima to fenomenalno prirodno drvo, znači potpuno je ekološka. I tu mi je sinulo. Shvatili smo da nema ništa od obnove države i da je ovo rješenje za nas - ispričala nam je Branka koja pomaže brojnim stanovnicima Gline i okolnih mjesta. Kontaktirala je dvije firme, iz Siska i Delnica, koje se bave tom takozvanom CLT gradnjom.

A o čemu se točno radi? Križno lamelirano drvo, ili CLT, predstavlja proizvod od strukturalnog kompozitnog drva koji se odlikuje svojom karakterističnom lameliranom konstrukcijom. Sastoji se od više slojeva dimenzioniranih dasaka od drva, obično tri do sedam slojeva, koji su sustavno orijentirani okomito jedan na drugog.

Slojevi se lijepe zajedno ekološki prihvatljivim ljepilima, rezultirajući snažnom, inženjerskom drvenom pločom s izvanrednim mehaničkim svojstvima. Sve skupa jako je stabilno baš zbog te križne strukture, a stabilnost je svakako važna za Baniju.

Pomaže brojnim stanovnicima

- Ovi križni paneli imaju snagu koja može konkurirati tradicionalnim materijalima poput čelika i betona, čineći ih idealnim za razne aplikacije s teškim opterećenjem. Modularne mobilne kuće izrađene od CLT-a ne samo da imaju manji ekološki otisak, već su otporne na teška opterećenja i potrese što ga čini idealnim materijalom za ovu primjenu - rekla je dogradonačelnica koja se dobro raspitala o svemu prije nego je za 10 obitelji pomogla da si osiguraju krov nad glavom.

Među njima je i Draginja Bjelajac (84), također iz Majskih Poljana. Od milja je zovu ‘mala baba’.

- Presretna sam. Još ne mogu vjerovati da ću za mjesec dana živjeti u njoj. Kad sam saznala da će mi sagraditi tu novu kuću, rekla sam svom unuku: “Znaš što, meni je dovoljno da je samo vidim i drugi dan mogu umrijeti” - rekla je Draginja. Tek je prije četiri mjeseca dobila malu montažnu kućicu dovoljnu za koliko toliko dostojanstven život, iako, teško je to reći kad ima svega par četvornih metara u kojima se jedva može okrenuti.

Ali, naspram onoga kako je živjela prije toga, sve izgleda kao dvorac. Draginja nam pokazuje potleušicu koju su joj sastavili volonteri i u kojoj je bila od potresa pa do prije par mjeseci. Mjesto na kojem spava, kuhinja i wc su spojeni, bez ijednih vrata ili paravana. Također, svega par kvadrata.

Potleušica za Draginju

Prastari kauč na razvlačenje kojeg je dobila bio joj je krevet. WC školjka maltene uz uzglavlje kreveta. A Draginja bolesna i stara. Imala je nekoliko moždanih udara. Slabo vidi i kreće se uz pomoć štapa jer nije sigurna na nogama. Ali ne štake koja se dobije preko HZZO-a, već obične, dobro oblikovane daske. Zadnje će dane provesti u novoj kući od 55 četvornih metara. Naime, kvadratura koju netko dobije ovisi o tome koliko tko ima prava na obnovu.

- Nadam se da će za mjesec dana naša mala baba biti unutra. Jučer su joj montirali zidove vanjske i prezidne, a danas krov, Nakon toga idu unutarnji radovi, voda, struja i instalacije. Mislim da će ovaj CLT način gradnje biti budućnost gradnje, ne samo u Hrvatskoj nego u cijelom svijetu. Cigla će pomalo izumrijeti zato što je ovo energetski učinkovito, protupožarno i protupotresno. Jedino malo štekamo s papirologijom. Ljudi bi puno brže uselili u svoje kuće da nije tako. A najvažnije je da smo odmah krenuli s ovakvom obnovom, mislim da bi svi ljudi bili u svojim kućama. Kuća je ključ u ruke oko 1650 eura po kvadratu - rekla je dogradonačelnica Branka Bakšić Mitić. Dodala je kako se dosta ljudi ne želi odlučiti za samoobnovu jer se boje papirologije.

- Firma koje izvodi ove radove rješava ljudima svu papirologiju. To su većinom stari ljudi bez prijevoza i bez svega i ne mogu svu tu administraciju sami odraditi. Najvažnije da koordinatori ubrzaju pregled objekata i da izvođači što prije dobiju novce i ako se to dogodi, mislim da će se puno ljudi odlučiti na samoobnovu - uvjerava Branka o kojoj Draginja, Mara i Branko imaju samo lijepe riječi i riječi zahvale.