Trump voli zlatnu: Ovako će izgledati novi Air Force One
Foto: U.S. Air Force

Tijekom redovitog održavanja američki predsjednički zrakoplovi dobit će novu kombinaciju tamnoplave, tamnocrvene i zlatne, čime se napušta dizajn iz doba Kennedyja

Predsjednički zrakoplov Sjedinjenih Američkih Država, poznat kao Air Force One, uskoro bi trebao dobiti potpuno novi vizualni identitet. Umjesto prepoznatljive plavo-bijele sheme koja se koristi još od 1960-ih, uvodi se kombinacija tamnoplave, tamnocrvene i zlatne boje, javlja BBC.

Riječ je o izgledu za koji se zalagao američki predsjednik Donald Trump, čime se napušta dizajn uveden tijekom administracije John F. Kennedy.

Iz američkog ratnog zrakoplovstva potvrdili su da će se nova shema primijeniti ne samo na Air Force One, već i na druge zrakoplove koje koriste visoki državni dužnosnici, uključujući i one u kojima leti prva dama Melania Trump. Bojanje će se obaviti u sklopu već planiranih radova održavanja, a objavljena je i ilustracija budućeg izgleda.

Planovi za promjenu vanjštine predsjedničkog zrakoplova bili su predstavljeni još tijekom Trumpova prvog mandata, no kasnije ih je zaustavio njegov nasljednik Joe Biden. Nova paleta već je ranije bila prikazana na maketama u Bijeloj kući, a odgovara i bojama privatnog zrakoplova kojim se Trump koristio tijekom kampanje 2024. godine.

Nova shema bit će primijenjena na zrakoplov Boeing VC-25B, kao i na četiri mlažnjaka C-32 koji često služe kao 'Air Force Two' za potrebe potpredsjednika. Usto, obuhvaćen je i Boeing 747-8i koji je Katar donirao SAD-u, a koji bi u budućnosti trebao služiti kao novi predsjednički avion.

Iako trošak bojanja zasad nije objavljen, iz zrakoplovstva tvrde kako promjena boja ne bi trebala uzrokovati dodatna kašnjenja niti povećati ukupne troškove programa.

Naziv Air Force One inače se koristi za bilo koji zrakoplov američkog ratnog zrakoplovstva u kojem se nalazi predsjednik, no najčešće se odnosi na posebno opremljeni mlažnjak koji uključuje ured, spavaću sobu, dvije kuhinje sposobne pripremiti do 100 obroka te medicinski prostor.

