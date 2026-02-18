Demokrati odlučili bojkotirati Trumpov govor o stanju nacije

Skupina demokratskih zastupnika napustit će u utorak govor predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o stanju nacije kako bi održali skup na otvorenom u znak prosvjeda protiv njegove politike, što je rijetko koordinirani bojkot u sve većim stranačkim napetostima oko godišnjeg govora.

Desetak demokrata u Senatu i Zastupničkom domu najavilo je svoje sudjelovanje na događaju "Narodni govor o stanju nacije" na Nacionalnom trgu, u blizini Kapitola, kako bi istaknuli svoje protivljenje politici republikanske vlade, rekli su organizatori u srijedu.

Među zastupnicima koji će se pojaviti na skupu u 20:30 u srijedu po lokalnom vremenu, neposredno prije Trumpova govora u 21:00, su senatori Jeff Merkley iz Oregona, Chris Murphy iz Connecticuta i Chris Van Hollen iz Marylanda, zajedno sa zastupnicima Beccom Balint iz Vermonta, Gregom Casarom iz Teksasa i Pramilom Jayapal iz savezne države Washington.

„Nije iznenađenje da odbijaju slaviti i odati počast svim Amerikancima koji su imali koristi od politika zdravog razuma kojima se vode republikanci“, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Abigail Jackson, koja je dodala da su demokrati glasali protiv Trumpovih inicijativa o porezima i masovnoj deportaciji imigranata.

Bojkotom se naglašava kako je Trumpov povratak na nacionalnu scenu produbio stranačke podjele, pretvarajući taj nekada dostojanstveni ritual u otvoreno bojno polje oko smjera američke demokracije. Okupljanjem ispred Kapitola, u kojem će Trump govoriti pred Kongresom, demokrati kažu da nastoje taj trenutak predstaviti kao javni izazov Trumpovoj agendi.

„Donald Trump ismijava se govoru o stanju nacije. Iskorištava trenutak koji treba ujediniti zemlju i pretvara ga u predizborni skup za širenje mržnje i podjela“, rekao je Murphy u izjavi.

Demokratski birači koji su pogođeni Trumpovom politikom također će govoriti na skupu, prema izjavi MeidasToucha, koji se deklarira kao prodemokratska, neovisna novinska mreža. Liberalna grupa MoveOn Civic Action također je organizator, rekle su te skupine.

Drugi demokrati planiraju prisustvovati Trumpovom govoru ili dijelu njega, ali će svoje nezadovoljstvo pokazati na druge načine.

Ton godišnjeg obraćanja, smatraju demokrati, sve je više stranački obojan.

Posljednjih godina zastupnici su prekidali govor, isticali prosvjedne transparente ili usklađivali odjeću radi isticanja raznih ciljeva, poput borbe za ženska prava.

Prošle godine, zastupnik Al Green iz Teksasa, također demokrat, ustao je i vikao u znak prosvjeda protiv republikanskih planova za smanjenje zdravstvenog osiguranja Medicaid za siromašne i osobe s invaliditetom. Zaštitari su ga udaljili iz dvorane.

Trump se 2020. godine popeo na podij za zadnji govor o stanju nacije u svom prvom mandatu, kada se odbio rukovati s tadašnjom predsjednicom Zastupničkog doma Nancy Pelosi.

Na kraju govora, Pelosi je ustala i demonstrativno poderala transkript govora na pola. Kasnije je rekla da je to učinila jer je svaka stranica sadržavala "laži".

Godišnji govor o stanju nacije, namijenjen informiranju Kongresa o gorućim pitanjima s kojima se nacija suočava, prvi je put održao predsjednik George Washington 1790. godine.

Tada je to bilo kratko izvješće od tek 1089 riječi, daleko od napetih i dugih spektakla današnjice.