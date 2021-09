Most Sava, zbog kojeg je u srijedu nastao kolaps na A2 između čvorova Jankomir i Zaprešić, sagrađen je 1981. i nalazi se na najskupljoj cesti u povijesti Hrvatske.

Iz Autocesta Zagreb-Macelj (AZM) kažu da je zadnji put obnavljan prije 13 godina. Iznose oko ulaganja i obnove ne spominju. No jedno je sigurno, ovaj most nalazi se na dionici autoceste od 59,2 kilometara, čija je gradnja sigurno bila najskuplja u povijesti zemlje. Samo 20-ak kilometara ove obilaznice porezni obveznici su platili 280 milijuna eura. Dakle, kilometar su plaćali tri puta skuplje nego recimo kilometar autoceste Zagreb - Split, koji je stajao pet mil. eura.

- Sukladno zakonskoj regulativi izvode se svakodnevni vizualni pregledi kolnika prilikom ophodnje ceste devet puta dnevno. Sezonski pregledi se izvode dva puta godišnje, prije i poslije zimskih uvjeta, godišnji pregledi (svake dvije godine) te glavni pregledi objekata koji se izvode od strane ovlaštenih inženjera svakih šest godina - kažu nam iz AZM-a.

Dodaju da je zadnji glavni pregled objekta mosta Sava u smjeru Macelja obavljen 2019. i nisu uočena oštećenja predmetnog ležaja.

- Također, poslije potresa obavljena su dva izvanredna specijalistička pregleda: u srpnju 2020. i siječnju 2021. godine od strane ovlaštenih inženjera te nisu uočena nikakva oštećenja - istaknuli su u AZM-u.

Njihov inženjer Mladen Krpan za N1 je pojasnio koji je problem uočen prije dva dana: “Uočili smo lagane vibracije na čeličnom dijelu mosta. Došlo je do popuštanja jednog ležaja na jednom dijelu čelične konstrukcije. Ne možemo reći do kada će ovo trajati, intenzivno radimo na otklanjanju nedostatka, no taj dio se posebno mora naručiti i proizvesti za most”. Ne znaju uzrok.