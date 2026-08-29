Novi norveški kralj emotivno o ocu: 'Hvala ti što si bio tako dobar otac. Nedostajat ćeš mi...'

Novi norveški kralj Haakon VIII. odao je počast svom pokojnom ocu, kralju Haraldu V., u svom prvom obraćanju naciji nakon stupanja na prijestolje. "Hvala ti što si bio tako dobar otac Marthi i meni", rekao je Haakon u subotu navečer u govoru emitiranom na norveškoj televiziji i radiju.

Nakon Haraldove smrti u petak ujutro, Haakon je odmah postao novi monarh skandinavske zemlje. Ima jednu sestru, princezu Marthu Louise.

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"Bio si i topao i duhovit djed. Brižan suprug pun ljubavi. Velikodušan tast i svekar", nastavio je kralj. "Podupirao si i brinuo se za sve nas".

"Nedostajat će mi", rekao je 53-godišnjak o svom ocu. "Nedostajat će mi njegov smijeh i njegov topli, vedri način pristupanja ljudima i situacijama."

Foto: Heiko Junge

Haakon je odao počast i braku svojih roditelja, napomenuvši da je danas njihova 58. godišnjica. Glas mu je nakratko zadrhtao kada se okrenuo majci i rekao: "Sretna godišnjica braka, draga mama."

Govoreći o svom predstojećem vladanju, Haakon je rekao da namjerava slijediti očev primjer, a ujedno pronaći vlastiti put kao monarh.

"Sada je došao moj red", rekao je, dodavši da on i njegova supruga, kraljica Mette-Marit, žele biti prisutni, slušati i razumjeti različite okolnosti u životima ljudi.

"Vjerujemo u Norvešku gdje ima mjesta za svakoga", istaknuo je.

Foto: Heiko Junge

Kralj je zahvalio Norvežanima na izljevu suosjećanja nakon očeve smrti i izrazio zahvalnost Haraldu za sve što je učinio za zemlju.

Novi kralj trebao bi položiti prisegu pred norveškim parlamentom u utorak, u ceremoniji koja će biti emitirana uživo na televiziji.