Novi problemi za Studenac: Sud traži dopunu prijedloga za predstečaj, plaće su upitne...

Trgovački sud u Splitu naložio je Studencu da u roku od osam dana nadopuni danas podneseni prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka, jer će u protivnom morati odbaciti taj prijedlog, u kojem se navodi da te tvrtka, zbog ukupnih okolnosti, vjerojatno neće moći izvršiti svoje obveze prema dobavljačima i zaposlenicima kroz idućih 15 do 30 dana. Zaključak kojeg je donijela sutkinja Trgovačkog suda u Splitu Katarina Mikulić objavljen je na elektroničkoj oglasnoj ploči sudova.

U zaključku se nalaže Studencu da u roku od osam dana dostavi sudu dokaz o postojanju predstečajnog razloga, popis imovine i obveza dužnika, financijske izvještaje ne starije od tri mjeseca, izjavu o broju zaposlenih na dan prije podnošenja prijedloga te prijedlog plana restrukturiranja ako je izrađen u skladu sa Stečajnim zakonom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Financijski analitičar o stanju u Studencu: 'Situacija je slična Agrokoru, bit će otkaza...' | Video: 24sata/Duško Jaramaz/PIXSELL

Na kraju zaključka kratko se navodi da će sud, ako predlagatelj-dužnik Studenac ne postupi po nalogu, odbaciti prethodno podneseni prijedlog na temelju mjerodavnih odredbi Stečajnog zakona.

Prema podnesenom prijedlogu kojeg treba upotpuniti po nalogu suda, Studenac ima nešto više od 286 milijuna eura ugovorenih aranžmana međunarodnog financiranja višeg reda, što uključuje amortizirajući dugoročni kredit, dugoročnu kreditnu liniju, dugoročni kredit za kapitalne izdatke te revolving kreditni aranžman.

Ima i 108,5 milijuna eura revolving kredita, dobavljačkog faktoringa i okvira za bankovne garancije kod domaćih banaka.

“Iako su razgovori sa zajmodavcima višeg reda u tijeku, postaje sve izglednije da dužnik neće uspjeti postići dogovor s zajmodavcima višeg reda oko produljenja dospijeća ili refinanciranja obveza po SFA (krediti višeg reda) u dogledno vrijeme”, navodi se u prijedlogu Studenca Trgovačkom sudu u Splitu.

Dodaje se da zajmodavci višeg reda još nisu pokrenuli postupke radi naplate dospjelih iznosa, po osnovi revolving kredita, no da će to vjerojatno učiniti u budućnosti, osobito ako 6,37 milijuna eura glavnice za dugoročni amortizirajući kredit ne bude plaćeno po dospijeću 30. rujna.

Upitno ispunjavanje obveza prema dobavljačima i zaposlenima

Još se u prijedlogu navodi da je Studenac na dan 23. rujna 2026. godine imao 60,6 milijuna eura obveza prema dobavljačima i 10 milijuna eura na bankovnim računima. Pritom nije iskazao da je imao obveza za plaće zaposlenih i povezane poreze i doprinose, što ukazuje da su one na taj dan bile u potpunosti podmirene.

“Procijenjeni prosječni mjesečni trošak osiguravanja razumne minimalne razine opskrbe robom potrebne za poslovanje iznosi približno 48,4 milijuna eura. Iz tablice i obrazloženja navedenih u odjeljku 2 i 3 jasno je da su procijenjeni novčani priljevi (bez osiguravanja vanjskog financiranja) nedovoljni za plaćanje već dospjelih iznosa i procijenjenih troškova nove opskrbe”, navodi se u prijedlogu.

Na koncu prijedloga Studenca napominje se da postoji opasnost da kroz dva do četiri tjedna ta tvrtka vjerojatno neće moći ispunjavati obveze prema dobavljačima i zaposlenicima.

“S obzirom na činjenicu da je vrlo izgledno da pregovori sa zajmodavcima višeg reda i drugim bankama o osiguravanju kratkoročnog financiranja u bliskoj budućnosti neće biti dovršeni i da dužnik neće imati potrebne kreditne okvire za plaćanje svojih dobavljača u uobičajenom tijeku poslovanja, dužnik vjerojatno neće moći izvršiti svoje obveze plaćanja prema dobavljačima i zaposlenicima koje dospijevaju već u sljedećih 15-30 dana”, upozorava se u prijedlogu sudu.

Studenac zapošljava više od sedam tisuća ljudi i ima više od tisuću prodajnih mjesta.