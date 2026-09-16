Novi prosvjed u Ludbregu u subotu: 'Ne želimo megafarmu pilića u svom susjedstvu!'

Građanska inicijativa Apatija najavila je za subotu, 19. rujna, prosvjed u Ludbregu protiv gradnje megafarme pilića u gradskom naselju Apatiji, a radi se o istom investitoru koji je izgradio farmu pilića kod zaštićenog područja Veliki Pažut na Dravi. Prosvjed će početi u 11 sati okupljanjem kod ludbreškog svetišta, odakle će sudionici u povorci krenuti prema Trgu Presvetog Trojstva, gdje su predviđeni govori i prateći program, rekla je Hini Kristina Stanko iz Građanske inicijative Apatija.

Inicijativa traži raskid ugovora s investitorom i odustajanje od gradnje farme jer smatra da bi takav projekt stanovnicima tog područja donio više štete nego koristi.

Stanovnici Apatije strahuju od mogućeg negativnog utjecaja farme na zrak, vodu i tlo, ali i od pojačanog cestovnog prometa. Naime, projekt predviđa deset peradarnika ukupnog kapaciteta 558.210 pilića po turnusu, odnosno više od tri milijuna pilića godišnje.

Stanko tvrdi da je prvotno u dokumentaciji bilo predviđeno 370.000 pilića po turnusu, no kapacitet je naknadno povećan za više od 50 posto.

Protivnici projekta prikupili su više od 2900 potpisa na peticiju o kojoj je u srpnju raspravljalo Gradsko vijeće Ludbrega, ali zahtjev za raskid ugovora nije prihvaćen.

Projekt je, kaže Stanko, još u postupku procjene utjecaja na okoliš, a inicijativa je zatražila da njezina predstavnica sudjeluje na sjednici na kojoj će se predstaviti studija.

Stanko ističe da se ne protive peradarstvu nego razmjerima planirane proizvodnje i mogućim posljedicama tako velikog kompleksa. Posebno zabrinjava korištenje vode i zbrinjavanje gnoja i njihova utjecaja na podzemne vode.

Planirana farma udaljena je svega 400 metara od najbližih kuća u Apatiji. "To je naša budućnost i naš život", ističe Stanko i poručuje da se odluke o projektima takvih razmjera ne bi trebale donositi bez okolnog stanovništva.

Iza projekta kod Ludbrega stoji isti investitor kao i iza farme pilića izgrađene kod zaštićenog područja Veliki Pažut - Perutnina Ptuj - Pipo, koja je dio MHP grupe.

Protiv farme kod Velikog Pažuta održan je prosvjed krajem svibnja u Donjoj Dubravi, dok su objekti već bili u visokoj fazi gradnje. Zračna udaljenost između te farme i one koju se planira graditi u Apatiji nešto je više od 15 kilometara.