Novi udarac za Trumpa: Miami nakon 30 godina izabrao demokratsku gradonačelnicu

Demokratkinja Eileen Higgins odnijela je uvjerljivu pobjedu na izborima za gradonačelnicu Miamija, porazivši republikanca Emilija Gonzaleza kojeg je podržao američki predsjednik Donald Trump. Higgins je tako postala prva demokratkinja na čelu tog grada nakon gotovo 30 godina i ujedno prva žena u povijesti na toj funkciji.

Ova pobjeda predstavlja značajan udarac za republikance u srcu Floride, države koja se smatrala Trumpovim uporištem, te daje vjetar u leđa demokratima uoči izbora 2026. godine.

Povijesna pobjeda i kraj duge dominacije

Prema neslužbenim rezultatima, Higgins je osigurala 59% glasova, dok je njezin protukandidat Gonzalez, bivši gradski menadžer, osvojio gotovo 41%. Njezin trijumf označava kraj dugogodišnje republikanske vlasti, koja je trajala još od 1997. godine.

Naš je grad izabrao novi smjer. Izabrali ste kompetentnost umjesto kaosa, rezultate umjesto izgovora i gradsku upravu koja konačno radi za vas - poručila je Higgins oduševljenim pristašama u izbornoj noći.

Pobjedu je pozdravila i gradonačelnica okruga Miami-Dade, Daniella Levine Cava. "Otkako je Julia Tuttle osnovala ovaj grad prije gotovo 130 godina, Miami nikada nije izabrao ženu za gradonačelnicu. To se večeras mijenja", stoji u njezinoj izjavi.

Imigracija kao ključna tema kampanje

Iako su izbori službeno bili nestranački, nacionalna politika imala je presudan utjecaj. Kampanja se pretvorila u svojevrsni referendum o politici Donalda Trumpa, posebice o njegovom oštrom stavu prema imigrantima. Higgins je takve poteze nazvala "nehumanima i okrutnima", što je odjeknulo u gradu u kojem je, prema popisu, čak 57% stanovnika rođeno izvan SAD-a.

S druge strane, Gonzalez je imao snažnu podršku republikanskih teškaša, uključujući guvernera Rona DeSantisa i samog predsjednika Trumpa. No, čini se da su Trumpove agresivne politike i nedavna ograničenja za kubanske, haićanske i venezuelanske imigrante odbile dio birača.

Vodit ćemo grad koji pripada svima. Grad u kojem se seniori mogu osjećati sigurno, mladi graditi budućnost, a imigranti se osjećati dobrodošlo i poštovano - obećala je Higgins.

Što slijedi za Miami?

Nova gradonačelnica, 61-godišnja bivša povjerenica okruga Miami-Dade, u kampanji je kao prioritete istaknula rješavanje stambene krize korištenjem gradskog zemljišta za izgradnju priuštivih stanova, borbu protiv korupcije i modernizaciju gradske uprave. Pobjeda Higgins signalizira značajan politički zaokret za Miami i daje nadu Demokratskoj stranci da se politička slika na Floridi ipak počinje mijenjati.