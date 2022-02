U Nacionalnoj memorijalnoj bolnici Vukovar, koja je i bolnica hrvatskih Veterana, posljednjih dana vlada nemir među djelatnicima.

Proteklog se petka, naime, sastalo Upravno vijeće te bolnice koje je imenovalo dotadašnjeg v.d. ravnatelja Antu Blažanovića za aktualnog ravnatelja, obzirom da je doktorici Vesni Bosanac već duže vrijeme ozbiljno narušeno zdravlje i ne može više sudjelovati u radu bolnice.

Iako se još uvijek očekuje suglasnost Ministra zdravstva o donešenoj odluci, Blažanović je prvi slijedeći radni dan u svoj ured pozvao čuvenog ratnog doktora Zorana Aleksijevića i rekao mu da ga smjenjuje s mjesta voditelja službe za kirurške djelatnosti, kao i s mjesta pomoćnika ravnatelja za kvalitetu te da ostaje raditi kao doktor u segmentu za koji je iznimo stručan, ortopediji.

Navodno je sa svog mjesta trebala biti smijenjena i njegova supruga Agneza Aleksijević, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo no, ta je odluka za sada stopirana zbog burnih reakcija koje su stigle na adresu ravnateljstva bolnice nakon smjene doktora Zorana.

Naime, radi se bračnom paru medicinskih djelatnika koji su u vukovarskoj bolnici proveli cijeli rat i izašli iz grada u posvemašnje traume, ali se unatoč svemu vratili u njega živjeti odmah 1998. godine.

Doktor Aleksijević proslavio je vukovarsku bolnicu po svojoj stručnosti u domeni ortopedije pa zbog njega u tu bolnicu dolaze pacijenti iz cijele Hrvatske.

- Suprug je 8. veljače napunio 65 godina i ostvario uvijete za odlazak u mirovinu. Još je taj dan trebao biti rukovoditelj svoje službe no, kada je došao na posao u njegovom stolcu sjedio je drugi doktor, njegov zamjenik, koji je usmeno imenovan zamjenikom i ni danas nema pisane dokumente za to imenovanje. To se događa nakon što je suprug već dobio odobrenje od Ministra Beroša da, unatoč ostvarenim uvjetima za mirovinu, ipak ostane još godinu dana raditi u bolnici jer je njegova stručnost neupitna. Osim toga Hrvatska nema dovoljno takvih doktora. No, novi je ravnatelj odlučio da Zoran ne može više biti ni na jednoj čelnoj poziciji u bolnici - drhtavim glasom kaže Agneza Aleksijević dodajući kako je toga dana njen suprug kući došao očajan i potresen.

Uzeli su mu čak i službeni mobitel.

- Na prijedlog mene kao vršitelja dužnosti ravnatelja Upravno vijeće bolnice je 31. prosinca prošle godine, a potom i ministar 28. siječnja ove godine, dao suglasnost za produljenje radnog odnosa Zorana Aleksijevića na godinu dana. Dakle, on je s navršenih 65 godina nastavio raditi na radnom mjestu specijaliste ortopedije i traumatologije u NMB Vukovar. Napominjem da mojim dolaskom nitko nije smijenjen, nego je doktoru Aleksijeviću, na moj prijedlog, radni odnosu produžen. Također u ovoj bolnici ima još liječnika koji su radili u ratnoj bolnici Vukovar, a koji sve ove godine vrijedno i kvalitetno rade svoje poslove - napisao je u odgovoru na naše pitanje ravnatelj Blažanović dodajući kako je Agneza Aleksijević i dalje pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo.

- Ma u potpunosti me ignoriraju. Nisam nazočna ni na jednom jutarnjem sastanku ni sastancima Uprave. Čim je Zoran smijenjen u bolnici je među kirurzima nastala euforija. Svi su bili pozvani na sastanak osim mog supruga. Tada je imenovan novi šef odjela. Ne znam čemu sve to. Suprug i ja nismo u politici, godinama pošteno i kvalitetno radimo, ja radim i na fakultetu kao profesor. Mogli smo ne doći u Vukovar, raditi drugdje, imali smo pozive, ali smo ostali u našem gradu. Otkako se doktorica Bosanac razboljela, bolnicom vladaju interesi određene skupine ljudi - kaže Agneza Aleksijević dodajući kako su djelatnici bolnice vjerovali da će, nakon doktorice Bosanac, Zoran Aleksijević postati ravnatelj.

No, on nikada nije iskazivao želju za time niti bio službeni kandidat za to. Neki doktori nagađaju kako se sa sastankom Upravnom odbora bolnice i odabirom ravnatelja i čekalo dok Aleksijević ne napuni 65 godina, jer nakon toga više ne može biti imenovan ravnateljem.

Također se neslužbeno saznaje u bolnici kako između Aleksijevića i novog ravnatelja Ante Blažanovića već duže vrijeme postoji prijepor obzirom da je Blažanović također ratni doktor, patolog s velikim iskustvom, koji je radio i na ekshumacijama ubijenih tijekom rata.

On se sam prijavio za ravnatelja vukovarske bolnice najavljujući uspostavu reda i financijsku kontrolu nad bolnicom i njenim nagomilanim dugom. Navodno je on sada već dostigao iznos od preko 100 milijuna kuna, što je gotovo i sama vrijednost bolnice. Da se ne radi o bolnici od nacionalnog interesa, već bi nad njom bio proglašen stečaj.

- Novi ravnatelj zna zašto je smjenio Aleksijevića. On je šef bio težak za suradnju, često se sukobljavao sa kirurzima, neki su zbog njega otišli, nekima nije dao da operiraju. Imao je kontrolu oko nabavke medicinske opreme, aparata, ortopedskih pomagala i tu su se pojavile neke sumnje oko financijske dobiti. Aleksijevići su bili u jako dobrom odnosu s dr. Bosanac koja ih je i postavila u Upravno vijeće. Sada se sve to kristalizira. Novi se ravnatelj odlučio uhvatiti u koštac sa nekim problemima. Pokušavaju ga etiketirati jer je član vinkovačkog HDZ-a, bio je i jedno vrijeme član Gradskog odbora Vinkovci, a zna se da HDZ Vinkovci pokušava demolirati HDZ Vukovar. No, činjenica je i da dr. Blažanović nije baš stranački vojnik i poslušnik te da on ima svoja uvjerenja i radi na svoj način. Kako god, ravnatelj Nacionalne memorijalne bolnice Vukovar je dobra pozicija s koje se puno toga može, ali je i klizak teren - kaže nam dobro obaviješten izvor iz vukovarske bolnice koja, realno, grca u problemima kao i većina hrvatskih bolnica.