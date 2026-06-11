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Novi zakon o nekretninama: zabrana dvostrukih provizija i ugovora prije razgledavanja

Piše HINA,
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Novi zakon o nekretninama: zabrana dvostrukih provizija i ugovora prije razgledavanja
Zagreb: Sabor o prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretnina | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Novi zakon donosi stroža pravila za tržište nekretnina. Agencijama bi se zabranilo naplaćivanje provizije i kupcu i prodavatelju, a razgledavanje stana više se ne bi smjelo uvjetovati potpisivanjem ugovora.

Konačnim prijedlogom zakona o posredovanju u prometu nekretnina, agentima se zabranjuje dvostruko naplaćivanje provizije, kao i uvjetovanje razgledavanja nekretnine potpisivanjem ugovora o posredovanju, kazao je u četvrtak državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivan Rakocija. "Ovaj zakon štiti kupca. Zabranjuje se uvjetovanje razgledavanja nekretnine potpisivanjem ugovora o posredovanju. Nedopustivo je od potencijalnog kupca tražiti potpis i proviziju samo da bi zakoračio u nekretninu koju je agencije već ugovorila i oglasila u ime prodavatelja", rekao je Rakocija predstavljajući prijedlog zakona u Hrvatskome saboru. Njime se regulira i naplaćivanje naknade, pa tako posrednik od svake strane, kupca i prodavatelja, može naplatiti najviše 50 posto ukupne naknade koja je propisana cjenikom koji je sastavni dio ugovora. 

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Rakocija: Staje se na kraj fantomskim posrednicima

"Za većinu građana kupnja nekretnine  predstavlja najveće financijsko ulaganje u životu. Upravo zato država ima zadatak da taj proces bude maksimalno siguran i transparentan te lišen bilo kakvih manipulacija", istaknuo je državni tajnik.

Prema predloženom zakonu, agencije moraju imati najmanje jednog zaposlenog agenta na puno radno vrijeme.

"Time se staje na kraj nelegalnim, fantomskim posrednicima. Također, staje se na kraj manipulacijama u oglašavanju i uvode se stroga pravila prema kojima se više neće moći oglašavati tuđe nekretnine bez potpisivanje ugovora s vlasnikom", naglasio je Rakocija.

Zastupnici su u raspravi podržali predloženi zakon navodeći da donosi određeni napredak, smanjit će dio zlouporaba te povećati odgovornost na tržištu, ali oporba upozorava da on ne donosi veću zaštitu kupaca te neće priuštivijim učiniti stanovanje mladim obiteljima.

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Boris Piližota (Klub SDP-a) dobrim smatra što se više neće moći oglašavati nekretnine bez ugovora s vlasnikom, razgledavanje nekretnina više neće biti uvjetovano potpisivanjem ugovora te se uvodi obvezno osiguranje od odgovornosti i dodatno se profesionalizira djelatnost.

Piližota: Zakon uređuje tržište, ali nedovoljno štiti kupca

No, najvećim problemom zakona smatra što on uređuje tržište, ali nedovoljno šiti kupca na tržištu koji su najslabija strana u tom procesu. "Kupac mora biti u središtu zaštite i u središtu prijedloga zakona", poručio je.

Piližota je istaknuo da svaki zakon koji uređuje to područje treba imati i društvenu dimenziju istaknuvši kako pitanje stanovanja nije samo gospodarsko pitanje, već društveno, razvojno i demografsko pitanje. 

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Stoga će, kaže, SDP i dalje inzistirati na većoj zaštiti kupaca, na transparentnosti samog tržišta, uređenju troškova te na politikama koje će mladima olakšati put do vlastitog doma. 

Da zakon ne ispunjava temeljnu svrhu, a to je učiniti stanovanjem mladim obiteljima priuštivim, upozorio je i zastupnik stranke DOMiNO Krešimir Čabaj.

I Marin Živković (Klub Možemo!) pozdravio je to što predloženim zakonom razgledavanje nekretnina više neće biti uvjetovano potpisivanjem ugovora. Ali, upozorio je da su cijene nekretnina zadnjih nekoliko godina rasle više od deset posto te je stoga mladima sve više nedostupna njihova kupnja. 

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Također, naveo je i da se u Hrvatskoj više isplati ulagati u prazan stan i držati ga praznim jer država potiče takav oblik gospodarstva. Naime, ako se stan proda nakon dvije godine država ne traži da vlasnik stana plati porez na ostvareni profit, pojasnio je.

Anteo Milos (Klub IDS-a, PGS-a, UNIJA i ISU - PIP-a) rekao je da je tržište nekretnina previše važno da bi ga se samo promatralo kroz odnos agencije i klijenta već ono utječe na cijenu stanovanja, na razvoj gradova i općina, porezne prihode, prostorno planiranje te na povjerenje građana u institucije. 

Stoga drži i da bi zakon trebao snažnije biti povezan sa poreznim i inspekcijskim nadzorom, uspostaviti jasnu koordinacijsku obvezu između Državnog inspektorata, Porezne uprave te tijela nadležnih za nadzor posrednika.

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Zastupnica GLAS-a Anka Mrak Taritaš kazala je da se Vlada često hvali BDP-om, no zanemaruje puno važnije pitanje. "Koliko mlada obitelj za sredstva koja ima može kupit kvadratnih metara stana? Ovo otvara ključne probleme, a to su cijena i dostupnost nekretnina", rekla je.

Priuštivost stanovanja nije tema ovog zakona, poručio je HDZ-ov zastupnik Marin Mandarić. "Cilj je povećati pravnu sigurnost i transparentnost na tržištu nekretnina, zaštiti korisnika tog tržišta, bilo da se radi o kupcu ili prodavatelju. Većina njih koji se bave posredovanjem su odgovorni i profesionalni ali, kao u svemu, i u tom žitu ima kukolja", napomenuo je.

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