VIDEO Miletić pričao o vješanju ljudi, sad tvrdi kako su to bile metafore: 'Isus je tako govorio'

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić jučer je pojasnio svoje prošlotjedne izjave o vješanju ljudi na trgovima i paljenju državnih institucija. Poručio je da se koristio metaforama te svoj način govora usporedio s Isusovim parabolama. Miletić je govor započeo citiranjem Isusovih riječi o tome da čovjek treba iskopati oko ili odsjeći ruku ako ga navode na grijeh.

"To je rekao Isus Krist, koji je često svojim učenicima govorio u parabolama, u metaforama, jer je htio što jasnije dočarati težinu grijeha", rekao je Miletić.

'Moje slike su snažne, jake, oštre'

"Ja sam teolog po struci, od prvog dana otkad sam ušao u prvom mandatu u Hrvatski sabor, često govorim u slikama. I moje slike su snažne, jake, oštre. One bude ljude. I pozivaju onaj dio od 1.600.000 ljudi koji su do sada čekali da izađu na izbore. To su slike", rekao je.

Time je odgovorio na kritike zbog govora održanog 15. listopada tijekom saborske rasprave. Tada je govorio o kažnjavanju ljudi koji su se teško ogriješili o državu i pozivao na njihovo vješanje na trgovima.

"Da objesite, da vise na trgu, da ih ptice jedu! Da ih ptice jedu! Frende, ptice, ali za noge te treba objesit da što duže budeš živ. I onda da te jedu ptice, na trgu!", govorio je Miletić.

Najavio je i što bi Most učinio kada bi došao na vlast.

"Polit ćemo benzinom, zapalit sve! Polit benzinom, bagerom sravnat sve! Da naši ljudi znaju što ćemo mi napraviti ako narod bude htio da Most bude u vlasti i da sudjelujemo u vođenju Hrvatske", rekao je tada.

Miletić nabrajao korupcijske afere

U današnjem saborskom govoru Miletić je nabrojao niz slučajeva korupcije, kriminala i političkih odluka koje smatra spornima. Prozvao je stranku Možemo!, zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, Sandru Benčić i Radu Borić, a potom se osvrnuo na korupcijske afere.

Spomenuo je bivšeg čelnika Hrvatskih cesta Josipa Škorića i bivšeg glavnog tajnika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka, iznoseći optužbe o mitu i krađi novca.

"Nije metafora kada Pavlek ukrade 30 milijuna eura, pobjegne u Kazahstan, a njegova crna knjižica ostane skrivena i ne zna se kojih je to stotinu ljudi duboko umočeno unutra", rekao je Miletić.

Govorio je i o ilegalnom odlaganju otpada te kritizirao premijera Andreja Plenkovića zbog otvaranja viznog centra u Pakistanu. Pritom je dolazak stranih radnika povezao s nasiljem i pljačkama u Francuskoj, ne navodeći dokaze za takvu povezanost.

"To nije metafora, to je činjenica, to je istina koja nas okružuje", ustvrdio je.

Miletić je potom ponovno upotrijebio sliku rušenja institucija, naglašavajući da u tom slučaju govori metaforički.

"To govori o sustavu koji je duboko koruptivan. To govori o sustavu koji je duboko gnjil, trul, i koji traži metaforom bager da ga se poruši da bi se iznova gradilo", rekao je.

Osvrnuo se i na kritike da mu saborski imunitet omogućuje takve istupe.

"Kažu ovdje: 'Miletić je jak, imunitet ga štiti', govori, pa mene je narod birao, ja govorim ono što većina naroda misli. I uvijek ću to govoriti. I uvijek ću braniti ljude. Uvijek ću braniti istinu i neću uzmaknuti niti centimetra", poručio je.

Za napade na sebe okrivio je Možemo! i premijera Plenkovića.

"A ovo što nas najviše napada, tko? S jedne strane Možemo! (...) i s druge strane Plenkovićeva oligarhija. To dovoljno govori hrvatskom narodu. Kome Most smeta?" upitao je.

Govor je završio riječima: "Kemijska na izborima."

Kekin usporedila izjave s javnim pogubljenjima

Miletićeve prošlotjedne izjave izazvale su oštre reakcije. Saborska zastupnica Možemo! Ivana Kekin objavila je video u kojem je njegove riječi usporedila s javnim pogubljenjima u talibanskom Afganistanu i vješanjima za vrijeme Nezavisne Države Hrvatske.

"To nije pravda, to je teror. Takvu budućnost nama Mostovci crtaju", rekla je Kekin.

Poručila je da se korupcija ne rješava vješalima, nego neovisnim pravosuđem, visokim kaznama i oduzimanjem nezakonito stečene imovine.

Reagirao je i HDZ, koji je Miletićev nastup povezao s totalitarnim načinom razmišljanja. Saborski zastupnik HDZ-a Nikola Mažar ustvrdio je da bi Miletić, kada bi dobio vlast, postao diktator koji bi upravljao pravosuđem i progonio neistomišljenike.

Grmoja jučer branio stranačkog kolegu

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja je stao u obranu svojeg stranačkog kolege, poručivši da je Miletić govorio u slikama i da Most ne zagovara smrtnu kaznu.

"To su samo slike, Miletić je govorio u slikama. I ja sam znao reći da pravosuđe treba razoriti, ali nisam pritom doslovno mislio da se bagerom mora poravnati sudove", rekao je Grmoja za Novi list.

Naglasio je da Most ne zagovara smrtnu kaznu.

"Naravno, ne treba ih vješati po trgovima, ne zalaže se Most za smrtnu kaznu jer je u suprotnosti s našim vrijednostima. Kriminalce se mora maknuti u zatvore da ne ugrožavaju društvo", poručio je.

Miletić je tako u srijedu ponovio objašnjenje o metaforama, a svoj je način izražavanja usporedio s Isusovim govorom u parabolama.