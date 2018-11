'Novim zakonom dobit ćemo zadovoljne pacijente i liječnike'

Hrvatski sabor u srijedu je većinom glasova donio novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti, kojim se uređuje rad u domovima zdravlja, donose promjene u organizaciji hitne medicinske pomoći, funkcionalno povezuju bolnice i osnažuje palijativna skrb.

Je li većina liječnika zadovoljna njime, što su tražili, a nije uvaženo na HRT-u su razgovarali s Vikicom Krolo - predsjednicom KoHOM-a, Samijom ROPAR – HUBOL i ministrom zdravstva Milanom Kujundžićem.

"Propuštena je prilika da riješimo sve probleme na jedno duže vrijeme. Zakon ima dosta nedorečenih točaka i nije u skladu sa svim europskim pravilima", rekla je predsjednica KoHOM-a.

Prvo na što se osvrnula je odluka da se zadrži dio ordinacija u Domovima zdravlja do 25 posto, istaknuvši da je do sada bila obveza do 30 posto i više.

"Zadovoljni smo i s ovim malim pomakom, ali to nije konačno rješenje. Tražili smo da liječnici imaju slobodu izbora da li žele raditi u Domovima zdravlja ili ići u privatne ordinacije. Zato što liječnici iz Domova zdravlja nisu zadovoljni s radom zbog uvjeta rada – moraju raditi u više ordinacija. Nisu nositelji neke ordinacije što znači da jedan dan idu na jedno radno mjesto, a drugi dan na drugo. Također njihove plaće su najniže među liječnicima u zdravstvu", istaknula je, te poručila ministru da nisu na suprotnim stranama već na istima. "Želimo dobro našim pacijentima i liječnicima da ostanu u Hrvatskoj. Trebali bi sjesti i svi zainteresirani ovaj zakon doraditi da zdravstvo krene prema boljem".

Ministar Kujundžić rekao je da je velika većina liječnika zadovoljna. "Znamo da nema idealnog koji može zadovoljiti partikularne interese. Sačuvali smo i javno i privatno. Mislim da ćemo ovim modelom imati zadovoljne pacijente i veliku većinu liječnika. I pravičan sustav po kojem se odlazi u koncesiju, odnosno privatnu praksu".

Odbacio je mogućnost da će lokalna vlast nastaviti zapošljavati podobne, rekavši da je do sada odlučivao pojedinac, ravnatelj ili župan, a sada će odlučivati skupština i bit će transparentno.

Na pitanje što to znači za pacijente, ministar zdravstva rekao je da će imati sigurnost, dostupnost i kvalitetu i zadovoljne liječnike.

Ministar je rekao i da nije istina da nisu uvažavane primjedbe i sugestije koje su dolazile dok je zakon bio u e-savjetovanju. "Sve što je bilo dobro Povjerenstvo je uvažavalo. Ali brojne stvari su bile igraonica, gdje je bilo gubljenje vremena".

Nisu zadovoljni ni u HUBOL-u. "Prijedlozi koje je hrvatska udruga bolničkih liječnika i većina prijedloga liječničke komore i liječničkog sindikata dala nisu uvaženi. Ovaj zakon nije na tragu rješenja najvećeg i gorućeg probleme hrvatskog zdravstva, a to je veliki broj prekovremenih sati i nedostatka liječnika", rekla je Ropar za HRT.