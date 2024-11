Novinar BBC-a Vučiću: 'Bili ste predani ideji velike Srbije'; Vučić: 'Promijenio sam se...'

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić gostovao je u BBC-jevoj emisiji 'Hard Talk' u kojoj je razgovarao o trenutačnoj poziciji Srbije u svijetu, uvijek aktualnom Kosovu i njegovoj ulozi u raspadu Jugoslavije. Vučić je rekao da mu je fokus na ekonomskom napretku i normalnim odnosima s drugim državama.

Voditelj Stephen Sackur ga je na početku pitao o njegovoj ulozi u raspadu Jugoslavije i zašto je kao mladić bio član radikala koji su. kako je rekao Sackur, "odveli Balkan u mračna vremena"...

- Bili ste ideološki predani ideji Velike Srbije. Ideji koja je Balkan odvela u mračna vremena, u rat, u ratne zločine i gubitak života -

rekao je voditelj Sackur. Vučić je u svom stilu odgovorio da radikali nisu bili krivi za raspad SFRJ.

- Ne sramim se priznati da sam se promijenio, ali se ne slažem s vama u tome tko je kriv za probleme na Balkanu i raspad Jugoslavije. Ne mislim samo na unutarnje probleme u Jugoslaviji, već i na ulogu Zapada. Sazrio sam, odrasla sam osoba i moram se brinuti o svom narodu - rekao je srpski predsjednik.

Na pitanje o Srebrenici odgovorio je da je to bio užasan zločin.

- Nitko ne osporava da je to bio strašan događaj niti da se dogodio. Uvijek sam spreman odati počast žrtvama, ali nisam spreman govoriti na način koji stvara nova politička pitanja i probleme - rekao je Vučić.

OPĆA skupština UN-a ove je godine proglasila pokolj u Srebrenici genocidom. Rezolucija je stvorila burne reakcije u Beogradu. Vučić je pričao i o svom odnosu s Miloradom Dodikom koji svako malo spominje raspad BIH i odcjepljenje Republike Srpske.

Foto: Eduardo Munoz

- Imam relativno dobar odnos s Dodikom, ali nemam utjecaja na njega. Nisam njegov nadređeni. Ne mogu mu govoriti kako da vodi Republiku Srpsku, ja vodim Republiku Srbiju. Nije li malo licemjerno da se u svijetu narodi istog jezika i identiteta ujedinjuju, a to se zamjera Srbiji? Ne brinite se za Srbiju. Srbija snažno podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, uključujući Republiku Srpsku. Oni ni ne traže da budu dio Srbije. Srbija ima svoje granice prema ustavu i rezolucijama. Ne trebamo ništa više - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da nikada nije priznao Kosovo i da je NATO 1999. prekršio sva pravila.

- Normalizacija znači očuvanje mira. Nikada nismo priznali Kosovo. To nikada nije izrečeno ni zapisano. Pokušavamo živjeti u miru.

NATO je prekršio sva pravila bombardiranjem Srbije. Europske države koje priznaju Kosovo krše Rezoluciju 1244 i time narušavaju ustavne granice Srbije - rekao je Vučić i dodao da ga ekonomski razvoj zanima više od politike.

Tema razgovora je bio i rat u Ukrajini koji je eskalirao prošlog tjedna. Bruxelles je zamjerio Vučiću bliske odnose s Putinom i Moskvom.

- To nisu točni podaci. Podržali smo Ukrajinu kad je trebalo, čak više od drugih balkanskih država Srbija kupuje manje ruske nafte nego ostale zemlje. Ja ne sjedim na dvije stolice; sjedim na srpskoj stolici i ponosan sam na to. Nisam se ja sastajao s Putinom 12 puta u prošlog godini, već državnici EU - branio se Vučić.

Na kraju intervjua, Stephen Sackur pitao ga je hoće li se Srbija okrenuti EU ili Rusiji i Kini.

- Ponosan sam na to što sjedim na srpskoj stolici, a naš krajnji cilj je članstvo u Europskoj uniji. No, znači li to da ćemo odustati od

partnera na Istoku? Nećemo - rekao je Vučić.