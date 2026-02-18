Obavijesti

News

Komentari 0
3,3 PO RICHTERU

Novo podrhtavanje na jugu Hrvatske: 'Prvo se čuo jak zvuk, a onda se sve kratko zaljuljalo'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Novo podrhtavanje na jugu Hrvatske: 'Prvo se čuo jak zvuk, a onda se sve kratko zaljuljalo'
Foto: EMSC

Nakon jačeg udara kod Livna u utorak, večeras zabilježen novi potres magnitude 3,3 po Richteru

Admiral

Tlo na jugu Hrvatske ponovno se zatreslo. Prema podacima Europsko-mediteranski seizmološki centar, večeras je zabilježen potres magnitude 3,3 po Richteru. Epicentar je bio južno od Korčule, na dubini od 15 kilometara.

4,4 PO RICHTERU Reakcije na potres: 'Toliko je trajalo da sam uspio 'virovanje' izmolit', 'Cijela kuća se tresla...'
Reakcije na potres: 'Toliko je trajalo da sam uspio 'virovanje' izmolit', 'Cijela kuća se tresla...'

- Zaljuljao se frižider i ormar. Dobro je i puklo kao eksplozija - napisao je svjedok iz Orebića. 

Podrhtavanje se, osim na krajnjem jugu Hrvatske, osjetilo i u susjednoj Bosni i Hercegovini. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti.

PODRHTAVANJE U BIH Potres magnitude 4,4 osjetio se u Splitu: 'Bilo je užasno, prvo se čula tutnjava pa je krenulo'
Potres magnitude 4,4 osjetio se u Splitu: 'Bilo je užasno, prvo se čula tutnjava pa je krenulo'

- Čuo se prvo jak zvuk, a zatim se sve lagano zaljuljalo - opisao je netko s Korčule.

Ovo je novo podrhtavanje uslijedilo nakon potresa koji je u utorak u 17.31 sati zabilježen kod Livna. Taj je potres bio znatno snažniji, magnitude 4,4 po Richteru. Nedugo potom evidentiran je još jedan, slabiji udar jačine 2,8.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

FOTO Detalji klopke u Areni: Upali u kafić, uhitili kamatare. Prijetnjama htjeli iznuditi novac

Uhićena su dvojica muškaraca zbog sumnje na pokušaj iznuđivanja
Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!
KOMENTIRAO I DEMOGRAFIJU

Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!

Upitan kako to da se Dabro nije ispričao, ministar je rekao da je suvišno bilo što više komentirati, dok je na pitanje je li koalicija stabilna ocijenio kako nema potrebe oko toga stvarati paniku
UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'
POLICIJA NA TERENU

UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'

Kako su nam javili čitatelji, kod mjesta užasa bila su tri policijska automobila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026