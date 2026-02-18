Novo podrhtavanje na jugu Hrvatske: 'Prvo se čuo jak zvuk, a onda se sve kratko zaljuljalo'

Tlo na jugu Hrvatske ponovno se zatreslo. Prema podacima Europsko-mediteranski seizmološki centar, večeras je zabilježen potres magnitude 3,3 po Richteru. Epicentar je bio južno od Korčule, na dubini od 15 kilometara.

- Zaljuljao se frižider i ormar. Dobro je i puklo kao eksplozija - napisao je svjedok iz Orebića.

Podrhtavanje se, osim na krajnjem jugu Hrvatske, osjetilo i u susjednoj Bosni i Hercegovini. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti.

- Čuo se prvo jak zvuk, a zatim se sve lagano zaljuljalo - opisao je netko s Korčule.

Ovo je novo podrhtavanje uslijedilo nakon potresa koji je u utorak u 17.31 sati zabilježen kod Livna. Taj je potres bio znatno snažniji, magnitude 4,4 po Richteru. Nedugo potom evidentiran je još jedan, slabiji udar jačine 2,8.