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UDAR NA DŽEPOVE

NOVO POSKUPLJENJE Evo koliko ćete od utorka plaćati gorivo!

Piše Antonela Šaponja,
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NOVO POSKUPLJENJE Evo koliko ćete od utorka plaćati gorivo!
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Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA
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U odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje, litra benzina poskupjet će za osam centi i stajat će 1,62 eura, dok će cijena dizela porasti za čak 16 centi, na 1,75 eura po litri.

Vlada je na današnjoj telefonskoj sjednici donijela novu uredbu kojom nastavlja regulirati cijene goriva. Nove cijene vrijedit će sljedećih 14 dana, a vozače očekuju osjetna poskupljenja svih naftnih derivata.

U odnosu na prethodno dvotjedno razdoblje, litra benzina poskupjet će za osam centi i stajat će 1,62 eura, dok će cijena dizela porasti za čak 16 centi, na 1,75 eura po litri.

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Poskupljuje i plavi dizel, koji će od sada stajati 1,21 euro po litri, odnosno 19 centi više nego dosad. Cijena ukapljenog naftnog plina (UNP) za spremnike raste za pet centi, na 1,28 eura po kilogramu, dok će UNP za boce također biti skuplji pet centi te će iznositi 1,86 eura po kilogramu.

Foto: Vlada RH
Foto: Vlada RH

Kako bi ublažila rast cijena na svjetskom tržištu, Vlada je dodatno smanjila trošarine. Trošarina na dizelsko gorivo snižena je za četiri centa po litri, a na benzin za jedan cent. Istodobno su smanjene i premije energetskim subjektima, za jedan cent po litri benzina i dizela, 3,5 centa po litri plavog dizela te dva centa po kilogramu UNP-a.

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Iz Vlade ističu da bi cijene bile znatno više da država nije zadržala mjere ograničavanja cijena. Bez uredbe litra benzina stajala bi 1,77 eura, dizel 1,94 eura, plavi dizel 1,28 eura po litri, UNP za spremnike 1,39 eura po kilogramu, a UNP za boce 2,10 eura po kilogramu.

Najviše maloprodajne cijene i dalje će se određivati prema formuli koja uzima u obzir prosječnu osnovnu cijenu fosilnih goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju, uz ograničene trgovačke marže.

Nova uredba stupa na snagu prvoga dana od objave, a ovakav režim određivanja cijena vrijedit će sljedeća dva tjedna.

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