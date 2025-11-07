Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske upozorava na slučaj dviju žena koje već danima borave ispred Radničkog doma u Zagrebu. Kaže da su sve institucije obaviještene, ali nitko ništa ne poduzima
Novosel: 'Teško mi je gledati žene kako spavaju na klupici, a vani studen. Svi su digli ruke'
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel upozorio je na tešku situaciju dviju žena koje već danima noće na klupi ispred Radničkog doma na Trgu kralja Petra Krešimira IV. u Zagrebu. Kako tvrdi, riječ je o starijoj i mlađoj ženi koje odbijaju pomoć, dok institucije – od policije do socijalnih službi – tvrde da im ne mogu ništa.
– Prije nekoliko dana pojavile su se na klupi ispred Radničkog doma. Jedna je starije dobi i lošeg zdravstvenog stanja, a druga nešto mlađa i vrlo zatvorena. Noći provode na toj klupi zamotane u deke, a danju dolaze u našu knjižnicu. Mislili smo da je riječ o prolaznoj situaciji, ali one su ondje već danima – rekao je Novosel za 24sata.
Kaže kako su radnici SSSH pokušali razgovarati s njima i ponuditi pomoć, no žene su svaku komunikaciju odbile.
– Nudili smo im privremeni smještaj i pomoć, zvali smo nadležne službe, ali sve bez uspjeha. Nitko ne zna što učiniti. Mlađa ne želi razgovarati, a starija izgleda iscrpljeno i bolesno. Teško je to gledati – kazao je.
“Svi dižu ruke od njih”
Prema njegovim riječima, sindikati su kontaktirali policiju, Centar za socijalnu skrb i Ured gradonačelnika, ali nisu dobili konkretno rješenje.
– Rekli su nam da su te žene već poznate službama i da se pojavljuju na različitim lokacijama u Zagrebu. Svaki put odbiju pomoć. No sada je zima pred vratima i ne možemo ih pustiti da spavaju vani. Nevjerojatno je da svi dižu ruke i čekaju da se dogodi tragedija – poručuje Novosel.
Dodaje da se osobno osjeća nemoćno jer sustav ne reagira ni u očito hitnim slučajevima.
– Ako žene ne žele surađivati, to ne znači da ih treba pustiti da umru od hladnoće. Netko ih mora spasiti, pa makar i protiv njihove volje. Ovo je katastrofa i sramota za sve nas – naglasio je.
SSSH: “Molimo Grad Zagreb da reagira odmah”
Zbog situacije koja traje već nekoliko dana, Savez samostalnih sindikata Hrvatske uputio je i službeno priopćenje medijima i gradskim službama.
– Ovim putem želimo obavijestiti javnost o situaciji dviju nemoćnih žena koje već danima borave na klupi ispred Radničkog doma. Napominjemo da je starija žena vidno lošeg zdravstvenog stanja, dok mlađa odbija svaku komunikaciju i pomoć. Radnici SSSH pokušali su razgovarati s njima i pronaći privremeno rješenje, ali bezuspješno – stoji u priopćenju.
Iz Saveza apeliraju da se reagira hitno, prije nego što hladnoća postane opasna po život.
– Još jednom molimo i apeliramo na Grad Zagreb da hitno, već danas, pronađe rješenje za zbrinjavanje ovih osoba – poručuju iz SSSH.
Apel potpisuje Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+