Nudili su 10 milijuna dolara za njegovu glavu. Sad se sastao s Trumpom: 'Mlad, privlačan tip'

Samo godinu dana nakon što je njegova pobunjenička koalicija munjevitom ofenzivom svrgnula režim Bašara al-Asada, sirijski predsjednik Ahmed al-Šara u ponedjeljak je ušao u Bijelu kuću na sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Dočekan je bez pompe koja se obično priređuje stranim dužnosnicima u posjetu. Ušao je kroz sporedna vrata, umjesto kroz glavna vrata zapadnog krila gdje kamere često snimaju Trumpa kako pozdravlja visoke dužnosnike. Skupini novinara koja često ide u Ovalni ured na takve razgovore nije bio dopušten ulaz.

Svijetu dugo poznat pod ratnim imenom Abu Mohammed al-Jolani, 43-godišnji al-Šara bio je osnivač i vođa Hayat Tahrir al-Shama (HTS), skupine koja je proizašla iz sirijske podružnice Al-Kaide. Zbog svoje prošlosti, SAD ga je godinama smatrao globalnim teroristom.

Međutim, nakon što je u prosincu 2024. preuzeo vlast u Damasku, al-Šara je započeo radikalnu transformaciju vlastitog imidža i politike. Odbacio je ratno ime, vojničku uniformu zamijenio elegantnim odijelima i pokrenuo diplomatsku ofenzivu s ciljem izvlačenja Sirije iz desetljeća međunarodne izolacije. Predstavljajući se kao pragmatični nacionalist, obećao je izgradnju inkluzivne i tolerantne Sirije, a u rujnu se obratio i Općoj skupštini UN-a, poručivši da njegova zemlja "vraća svoje zasluženo mjesto među nacijama svijeta".

Čini se da je al-Šarina transformacija, a osobito njegova čvrsta ruka, ostavila snažan dojam na američkog predsjednika. Donald Trump ne štedi pohvale na račun sirijskog vođe, opisujući ga kao osobu s kojom može surađivati na uspostavi mira na Bliskom istoku.

Nakon njihovog prvog susreta u Saudijskoj Arabiji u svibnju, Trump je al-Šaru opisao kao "mladog, privlačnog i čvrstog tipa s jakom prošlošću". Slične je komplimente ponovio i nakon sastanka u Bijeloj kući.

- On dolazi iz vrlo teškog okruženja, i on je čvrst tip. Sviđa mi se - izjavio je Trump, umanjujući njegovu kontroverznu prošlost riječima: "Svi smo imali teške prošlosti". U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, američki predsjednik je napisao: "Bila mi je čast provesti vrijeme s Ahmedom Husseinom al-Šarom. Stabilna i uspješna Sirija iznimno je važna za sve zemlje u regiji."

Posjet Washingtonu dogodio se samo nekoliko dana nakon što je SAD službeno uklonio al-Šaru s popisa "Posebno označenih globalnih terorista" i uslijedio je nakon šestomjesečnog ublažavanja američke politike prema Siriji. Ključni dio tog procesa je ukidanje sankcija. Američko ministarstvo financija u ponedjeljak je objavilo da obustavlja kaznene mjere iz tzv. "Cezarovog zakona" na dodatnih 180 dana kako bi se "podržali napori Sirije u obnovi gospodarstva i borbi protiv terorizma".

Visoki američki dužnosnik potvrdio je da će se Sirija pridružiti Globalnoj koaliciji za poraz ISIS-a kao 90. članica. Istovremeno, Siriji će biti dopušteno ponovno otvaranje veleposlanstva u Washingtonu radi bolje koordinacije u sigurnosnim i gospodarskim pitanjima. Znakovito je da je uoči posjeta sirijska vlada objavila uhićenje više od 70 osumnjičenih pripadnika ISIS-a diljem zemlje.

Dok al-Šarini pristaše slave njegov diplomatski uspjeh ispred Bijele kuće, pred novim sirijskim vodstvom stoji herkulski zadatak obnove ratom uništene zemlje i pomirenja duboko podijeljenog društva. No, dobivši podršku najmoćnije sile svijeta, Ahmed al-Šara je napravio golem korak u legitimaciji svoje vlasti na međunarodnoj sceni.