Nvidia vrijedi 5 bilijuna dolara!

Dionice Nvidije u petak su zaključile trgovanje na rekordnoj razini, prvi put od listopada prošle godine. Time je tržišna vrijednost diva u proizvodnji čipova prvi put u povijesti premašila granicu od pet bilijuna dolara, čime je Nvidia postala najvrjednija svjetska kompanija, ispred Alphabeta i Applea. Rast je potaknut golemom potražnjom za AI čipovima i optimizmom ulagača uoči objave poslovnih rezultata najvećih tehnoloških igrača.

Potražnja za umjetnom inteligencijom kao glavni pokretač

Glavni motor ovog povijesnog uspjeha je nezaustavljiva potražnja za Nvidijinim grafičkim procesorima (GPU), koji su postali temelj za razvoj i pokretanje modela umjetne inteligencije. Tehnološki divovi poput Microsofta, Googlea i Mete masovno ulažu u proširenje svojih podatkovnih centara, a svaki takav projekt zahtijeva tisuće Nvidijinih najnaprednijih čipova.

Dionica je dan završila na oko 208 dolara, što je rast od preko četiri posto, a tijekom dana je u jednom trenutku vrijedila i gotovo 211 dolara. Tvrtki je trebalo manje od godinu dana da naraste s četiri na pet bilijuna dolara vrijednosti, što svjedoči o brzini kojom AI revolucija mijenja ekonomiju tehnološke industrije.

Pozitivan trend za cijelu industriju

Nvidijin uspon nije izoliran slučaj, već je povukao za sobom cijeli sektor poluvodiča. Snažni poslovni rezultati i optimistične prognoze konkurentskog Intela dali su dodatan vjetar u leđa cijeloj industriji, što je potaknulo i značajan rast dionica tvrtki poput AMD-a. Zajednički rast sugerira da ulagači vjeruju kako se tržište AI hardvera širi dovoljno brzo da ima mjesta za više velikih igrača, a ne da se radi o igri u kojoj samo jedan može pobijediti. Trgovanje dionicama Nvidije bilo je iznimno aktivno, s gotovo 12 posto većim volumenom od tromjesečnog prosjeka.

Očekivanja ulagača i budući izazovi

Pogledi su sada usmjereni prema sljedećem tjednu, kada će svoje poslovne rezultate objaviti takozvani "hyperscaleri" - Amazon, Meta, Alphabet i Microsoft. Njihova izvješća pružit će ključan uvid u planove kapitalnih ulaganja, što je izravan pokazatelj buduće potražnje za Nvidijinim proizvodima.

Sama Nvidia svoje će rezultate za prvi fiskalni kvartal objaviti 20. svibnja, a analitičari već očekuju troznamenkasti rast dobiti u odnosu na prošlu godinu. Dosezanjem vrijednosti od pet bilijuna dolara, Nvidia ulazi u ekskluzivni klub u kojem su dosad bili samo Apple i Microsoft, no s tom valuacijom raste i pritisak da se održe izvanredne stope rasta.

*uz korištenje AI-ja